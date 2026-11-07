Arsenal celebra revés del City y United en descenso: así está la tabla de posiciones de la Premier League

La cobertura detalla además los resultados de la jornada que benefician al Arsenal, destacando la derrota del Spurs ante el Leeds, así como el revés del City y la situación del United en la zona de descenso. La cobertura no especifica los detalles exactos sobre el desarrollo futuro de los próximos cinco partidos del calendario del Arsenal más allá de señalar que la atención se mantiene sobre su rendimiento como líder actual.