Arsenal celebra revés del City y United en descenso: así está la tabla de posiciones de la Premier League
El Arsenal amplía su liderato en la Premier League tras vencer al Hull City con gol de Odegaard.
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- Punto central: El Arsenal amplía su liderato en la Premier League tras vencer al Hull City con gol de Odegaard.
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El resumen
La cobertura detalla además los resultados de la jornada que benefician al Arsenal, destacando la derrota del Spurs ante el Leeds, así como el revés del City y la situación del United en la zona de descenso. La cobertura no especifica los detalles exactos sobre el desarrollo futuro de los próximos cinco partidos del calendario del Arsenal más allá de señalar que la atención se mantiene sobre su rendimiento como líder actual.
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Cobertura (6)
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- Arsenal celebra revés del City y United en descenso: así está la tabla de posiciones de la Premier League DIEZ.HN · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo lidera la Premier League según la cobertura?
El Arsenal lidera la competencia tras vencer al Hull City.
¿Quién anotó el gol para la victoria del Arsenal?
Odegaard fue el autor del gol que derribó el muro defensivo del Hull City.
¿Qué sucedió con otros equipos destacados de la liga?
El Spurs perdió ante el Leeds, mientras que la cobertura menciona un revés del City y la situación del United en descenso.
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