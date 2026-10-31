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Piloto de Red Bull empuja a aficionado que le pidió una foto en el GP de México (VIDEO)

Un piloto de Red Bull empuja a un aficionado que le pedía una foto durante el Gran Premio de México.

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El resumen

El piloto Isack Hadjar protagoniza una polémica en el paddock del Gran Premio de México tras empujar a un aficionado que le solicitaba una fotografía. Este incidente genera reacciones en diversos medios y plataformas digitales, donde circula un video que documenta la agresión física.

La situación trasciende el ámbito deportivo al involucrar directamente la conducta de los integrantes de la Fórmula 1 hacia los seguidores asistentes al evento. Diversos medios como Fox Sports, Olé, Excélsior, Reforma, Sports Illustrated, Juanfutbol y Mediotiempo registran tanto la reacción del piloto como los cuestionamientos paralelos sobre los costos de la reventa para asistir al Gran Premio de México.

Derivado de estos hechos, la Federación Internacional del Automóvil cita formalmente al piloto para responder por el incidente ocurrido en el recinto. La cobertura no especifica aún las sanciones o resoluciones que la autoridad determinará tras la audiencia.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué sucedió en el GP de México?

El piloto Isack Hadjar empujó a un aficionado que le pedía una foto en el paddock.

¿Quiénes informaron sobre el incidente?

Medios como Fox Sports, Olé, Excélsior, Reforma, Sports Illustrated, Juanfutbol y Mediotiempo cubrieron el caso.

¿Qué consecuencia inmediata enfrenta el piloto?

La FIA citó a Isack Hadjar por el incidente con el aficionado.

Velocidad

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