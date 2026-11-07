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Matt Damon reveló el dramático problema de salud de su esposa argentina: “Sufrió un aneurisma cerebral”

Matt Damon revela que su esposa, Luciana Barroso, sobrevivió a un aneurisma cerebral justo antes de los Oscar de 2024.

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Respuestas rápidas

¿Qué problema de salud sufrió Luciana Barroso?

Sufrió un aneurisma cerebral que requirió una intervención quirúrgica.

¿Cuándo ocurrió la cirugía?

La operación tuvo lugar una semana antes de los Oscar de 2024.

¿Asistió Barroso a los Oscar?

Sí, acompañó a Matt Damon a la ceremonia una semana después de someterse a la cirugía cerebral.

El resumen

Una semana antes de los Oscar de 2024, Luciana Barroso fue sometida a una cirugía cerebral tras sufrir un aneurisma. A pesar de la gravedad de la intervención, la esposa del actor acompañó a Matt Damon a la ceremonia apenas siete días después de la operación.

El Mundo y La Nación detallan que el actor describió la situación como un &quot;momento muy aterrador&quot;. Según Fox News, Barroso preparó una sorpresa «heroica» para Damon al asistir al evento a pesar de su estado de salud reciente.

La atención se centra ahora en el testimonio del actor sobre este problema de salud dramático que afectó a su pareja argentina.

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Matt Damon Luciana Barroso Oscar 2024 Salud

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