Matt Damon reveló el dramático problema de salud de su esposa argentina: “Sufrió un aneurisma cerebral”

Una semana antes de los Oscar de 2024, Luciana Barroso fue sometida a una cirugía cerebral tras sufrir un aneurisma. A pesar de la gravedad de la intervención, la esposa del actor acompañó a Matt Damon a la ceremonia apenas siete días después de la operación.

El Mundo y La Nación detallan que el actor describió la situación como un "momento muy aterrador". Según Fox News, Barroso preparó una sorpresa «heroica» para Damon al asistir al evento a pesar de su estado de salud reciente.

La atención se centra ahora en el testimonio del actor sobre este problema de salud dramático que afectó a su pareja argentina.