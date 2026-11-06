Shakira reapareció en Barranquilla junto a su padre: las imágenes que despertaron preocupación por William Mebarak
7 medios informan sobre la llegada de Shakira a Barranquilla para acompañar a su padre, William Mebarak.
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Respuestas rápidas
¿Quién viajó a Barranquilla?
La cantante Shakira viajó a Barranquilla según los reportes de los medios.
¿Quién es la persona afectada de salud?
William Mebarak, padre de Shakira, presenta complicaciones de salud que generaron preocupación.
¿Qué muestran las imágenes difundidas?
Las imágenes muestran a Shakira paseando junto a su padre en silla de ruedas y tomándole la mano en las calles.
El resumen
La cobertura de medios como Caracol TV, sdpnoticias, Yahoo en Español Vida y Estilo, TV Azteca, N+, El Tiempo y Revista Semana destaca imágenes de la artista tomando de la mano a su padre, mientras se multiplican los interrogantes sobre si el viaje se dio de emergencia y cuál es el estado clínico actual del familiar. Los próximos reportes dependerán de la evolución médica de William Mebarak y de los pronunciamientos oficiales que la familia o los centros hospitalarios puedan emitir en Colombia.
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Cobertura (7)
- Shakira llegó a Barranquilla para acompañar a su padre tras sufrir complicaciones de salud Caracol TV · hace 6 h
- Shakira aparece junto a su padre William Mebarak en silla de ruedas; video causa preocupación sdpnoticias · hace 6 h
- Captan a Shakira paseando con su papá por las calles de Barranquilla Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 6 h
- Padre de Shakira, grave en el hospital; ¿cuál es su estado de salud? TV Azteca · hace 6 h
- ¿Shakira Viajó a Colombia de 'Emergencia'? Esto Sabemos N+ · hace 6 h
- Tomando la mano de su padre: Shakira fue vista en Barranquilla acompañando a William Mebarak tras los recientes reportes sobre su salud El Tiempo · hace 6 h
- Shakira reapareció en Barranquilla junto a su padre: las imágenes que despertaron preocupación por William Mebarak Revista Semana · hace 6 h
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