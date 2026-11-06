Shakira reapareció en Barranquilla junto a su padre: las imágenes que despertaron preocupación por William Mebarak

La cobertura de medios como Caracol TV, sdpnoticias, Yahoo en Español Vida y Estilo, TV Azteca, N+, El Tiempo y Revista Semana destaca imágenes de la artista tomando de la mano a su padre, mientras se multiplican los interrogantes sobre si el viaje se dio de emergencia y cuál es el estado clínico actual del familiar. Los próximos reportes dependerán de la evolución médica de William Mebarak y de los pronunciamientos oficiales que la familia o los centros hospitalarios puedan emitir en Colombia.