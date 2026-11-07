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¿Quién era Julio Portillo, el diputado que murió tras emboscada en Zacapa junto a tres policías?

Un ataque armado en Zacapa deja cuatro muertos, incluido un diputado y tres agentes de la PNC.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: ¿Quién era Julio Portillo, el diputado que murió tras emboscada en Zacapa junto a tres policías?
  • Punto central: Un ataque armado en Zacapa deja cuatro muertos, incluido un diputado y tres agentes de la PNC.
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El resumen

Cuatro personas fallecieron tras una emboscada y posterior enfrentamiento armado en Zacapa, Guatemala, en un hecho que cobró la vida del diputado Julio Portillo y de tres elementos de la Policía Nacional Civil que repelieron el ataque. Medios como Prensa Libre, Emisoras Unidas y Tv Azteca Guatemala informan sobre el deceso de los agentes y las reacciones oficiales de la Gobernación, mientras la cobertura periodística detalla la identidad de las víctimas y perfila la trayectoria del legislador fallecido.

La información disponible no especifica los motivos detrás de la emboscada ni los detalles sobre los autores materiales del atentado. Las autoridades ministeriales y policiales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en la región nororiental del país.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quiénes murieron en el ataque armado en Zacapa?

El diputado Julio Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

¿Qué dependencia gubernamental se pronunció sobre los hechos?

La Gobernación lamentó la muerte de los tres policías.

¿Se conocen los motivos del atentado según la cobertura?

No, la cobertura no especifica las causas ni los motivos de la emboscada.

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