¿Quién era Julio Portillo, el diputado que murió tras emboscada en Zacapa junto a tres policías?

Cuatro personas fallecieron tras una emboscada y posterior enfrentamiento armado en Zacapa, Guatemala, en un hecho que cobró la vida del diputado Julio Portillo y de tres elementos de la Policía Nacional Civil que repelieron el ataque. Medios como Prensa Libre, Emisoras Unidas y Tv Azteca Guatemala informan sobre el deceso de los agentes y las reacciones oficiales de la Gobernación, mientras la cobertura periodística detalla la identidad de las víctimas y perfila la trayectoria del legislador fallecido.

La información disponible no especifica los motivos detrás de la emboscada ni los detalles sobre los autores materiales del atentado. Las autoridades ministeriales y policiales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en la región nororiental del país.