Policía capturado en Guatemala: el crimen organizado en las entrañas del caso Solórzano Foppa
La cúpula de la Policía Nacional Civil de Guatemala fue removida tras dudas sobre la actuación de agentes.
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El resumen
El Ministerio de Gobernación de Guatemala anunció la remoción de altos mandos de la Policía Nacional Civil, incluyendo la destitución del director David Custodio Boteo y del subdirector de Operaciones Esvin Quiché. Tras estos cambios, Erick Rolando Osoy López asumió la dirección general de la institución policial en medio de una crisis de seguridad y de cuestionamientos públicos sobre el proceder de los agentes.
Medios nacionales e internacionales como Prensa Libre, Infobae, Soy502 y Yahoo han dado seguimiento a los relevos en la cúpula policial y a su vinculación con el crimen organizado dentro del caso Solórzano Foppa, además de revisar la evolución de los homicidios y las extorsiones ocurridos durante la gestión destituida. La cobertura actual no especifica las medidas subsiguientes que adoptará la nueva dirección de la Policía Nacional Civil ni los detalles procesales concretos derivados de las capturas policiales mencionadas en la investigación.
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Cobertura (13)
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Respuestas rápidas
¿Quién asumió la dirección de la Policía Nacional Civil?
Erick Rolando Osoy López asumió la dirección general de la PNC en sustitución de David Custodio Boteo.
¿Qué funcionarios fueron removidos de sus cargos?
El Ministerio de Gobernación removió a David Custodio Boteo, director de la PNC, y a Esvin Quiché, subdirector de Operaciones.
¿Cuál es el contexto de estas destituciones?
Los cambios se anunciaron tras dudas sobre la actuación de los agentes y en medio de una crisis de seguridad que involucra investigaciones sobre el crimen organizado.
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