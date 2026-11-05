El Bayern anuncia la renovación de Harry Kane: ¡el mejor pagado de Europa!

A una semana de haber recibido el Balón de Oro, el Bayern Múnich ha oficializado la renovación de Harry Kane hasta el año 2029. Según informa DIEZ.HN, este nuevo acuerdo posiciona al delantero inglés como el futbolista mejor remunerado del continente europeo.

Sports Illustrated y San Antonio Express-News vinculan el tiempo de la firma con la reciente celebración del Balón de Oro del jugador. Mientras tanto, beIN SPORTS indica que Kane ha revelado los motivos que lo llevaron originalmente a abandonar el Tottenham para unirse al club alemán.

Existe una ligera diferencia temporal en la narrativa de las fuentes; mientras algunos medios ya anuncian la renovación como un hecho consumado, ESPN Deportes menciona que el acuerdo estaba "cerca" y se concretaría pronto. Actualmente, la extensión contractual hasta 2029 es el punto central de la noticia.