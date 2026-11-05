El Bayern anuncia la renovación de Harry Kane: ¡el mejor pagado de Europa!
Harry Kane extiende su contrato con el Bayern Múnich hasta 2029, convirtiéndose en el jugador mejor pagado de Europa.
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Cobertura (5)
- Harry Kane revela qué lo convenció de dejar al Tottenham por el Bayern Munich beIN SPORTS · hace 5 h
- Kane afirma que nuevo acuerdo con el Bayern está "cerca" y se concretará pronto ESPN Deportes · hace 5 h
- Harry Kane celebra su Balón de Oro con renovación en el Bayern Múnich hasta 2029 Sports Illustrated · hace 5 h
- Harry Kane extiende contrato con Bayern Múnich hasta 2029, una semana tras el Balón de Oro San Antonio Express-News · hace 5 h
- El Bayern anuncia la renovación de Harry Kane: ¡el mejor pagado de Europa! DIEZ.HN · hace 5 h
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El resumen
A una semana de haber recibido el Balón de Oro, el Bayern Múnich ha oficializado la renovación de Harry Kane hasta el año 2029. Según informa DIEZ.HN, este nuevo acuerdo posiciona al delantero inglés como el futbolista mejor remunerado del continente europeo.
Sports Illustrated y San Antonio Express-News vinculan el tiempo de la firma con la reciente celebración del Balón de Oro del jugador. Mientras tanto, beIN SPORTS indica que Kane ha revelado los motivos que lo llevaron originalmente a abandonar el Tottenham para unirse al club alemán.
Existe una ligera diferencia temporal en la narrativa de las fuentes; mientras algunos medios ya anuncian la renovación como un hecho consumado, ESPN Deportes menciona que el acuerdo estaba "cerca" y se concretaría pronto. Actualmente, la extensión contractual hasta 2029 es el punto central de la noticia.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.
Respuestas rápidas
¿Hasta qué año renovó Harry Kane con el Bayern Múnich?
El contrato se ha extendido hasta el año 2029.
¿Qué logro reciente precedió a esta renovación?
La renovación ocurre una semana después de que Harry Kane ganara el Balón de Oro.
¿Cuál es la situación salarial de Kane según la prensa?
Según DIEZ.HN, el anuncio del Bayern lo posiciona como el jugador mejor pagado de Europa.
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