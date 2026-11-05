Cristiano ha sido el Miguel Ángel de su propio David

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha anunciado su retiro internacional con la selección de Portugal, un suceso que ha acaparado la atención mediática global. Medios como Chicago Tribune, The Morning Call y CNN en Español han reportado este hecho, destacando la trayectoria y los récords del delantero, así como el emotivo mensaje con el que se despidió de su país. La cobertura destaca que la Federación Portuguesa de Fútbol se niega a aceptar un adiós sin un homenaje, mientras que voces como la de Jorge Jesus revelan que le pidieron continuar.

Asimismo, ESPN Deportes y Sports Illustrated señalan comparaciones con Lionel Messi en cuanto a sus interacciones y despedidas, y el contraste entre ambos retiros internacionales. Los reportes actuales exponen que existen discrepancias y contrastes sobre cómo se han manejado los retiros de las grandes figuras de este deporte, abriendo interrogantes sobre quiénes dominarán el fútbol mundial tras la salida de Ronaldo y su histórico rival. Publicaciones como USA Today y San Antonio Express-News abordan este relevo generacional en sus análisis.

La cobertura no detalla los pasos futuros del jugador a nivel de clubes ni especifica cómo se llevará a cabo el homenaje planeado por la federación portuguesa, detalles que quedan pendientes en la agenda informativa actual.