Así fue la tangana en el túnel de vestuarios de Mestalla: estirón de Bellingham y manotazo de Rüdiger

La cobertura de los hechos destaca incidentes ocurridos en el túnel de vestuarios de Mestalla, donde se registró tensión en el césped y una bronca con la intervención de la Policía. Los medios señalan episodios concretos como un estirón protagonizado por Bellingham, un manotazo atribuido a Rüdiger y protestas por parte de Braulio Vázquez, además de altercados con miembros de seguridad del recinto.

Las publicaciones de Diario AS, El Mundo, ABC, MARCA y marca usa abordan los incidentes con diferencias en el enfoque de los detalles sobre los implicados directos. Mientras unas fuentes mencionan específicamente el señalamiento del acta a Braulio Vázquez, otras se centran en los forcejeos físicos y verbales en el acceso a los vestuarios.

La información disponible no especifica aún las sanciones disciplinarias concretas que podrían derivarse de los actos reflejados en el acta ni los resultados de las investigaciones policiales sobre la intervención en el estadio.