Javier Aguirre responde a Mourinho y ve una debilidad en Real Madrid

El técnico destaca que Kylian Mbappé posee un uno contra uno indefendible, señalando un punto crítico en el juego del equipo blanco mientras se prepara el duelo frente al Valencia. ESPN Deportes y Diario AS centran su seguimiento en las respuestas de Aguirre durante la rueda de prensa, donde se generó un momento destacado al abordar la figura de Mourinho y el papel de los árbitros.

Paralelamente, Yahoo menciona la persistencia de un supuesto maleficio de Mourinho que afectaría al Valencia, contrastándolo con los logros de Alonso. El enfoque inmediato se desplaza hacia el pronóstico del partido Valencia vs Real Madrid, donde Sports Illustrated analiza probabilidades, estadísticas y bajas mediante predicciones de inteligencia artificial.