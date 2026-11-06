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Javier Aguirre responde a Mourinho y ve una debilidad en Real Madrid

Javier Aguirre analiza la vulnerabilidad del Real Madrid y responde a Mourinho previo al enfrentamiento contra el Valencia.

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  • Clave informativa: Javier Aguirre responde a Mourinho y ve una debilidad en Real Madrid
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El resumen

El técnico destaca que Kylian Mbappé posee un uno contra uno indefendible, señalando un punto crítico en el juego del equipo blanco mientras se prepara el duelo frente al Valencia. ESPN Deportes y Diario AS centran su seguimiento en las respuestas de Aguirre durante la rueda de prensa, donde se generó un momento destacado al abordar la figura de Mourinho y el papel de los árbitros.

Paralelamente, Yahoo menciona la persistencia de un supuesto maleficio de Mourinho que afectaría al Valencia, contrastándolo con los logros de Alonso. El enfoque inmediato se desplaza hacia el pronóstico del partido Valencia vs Real Madrid, donde Sports Illustrated analiza probabilidades, estadísticas y bajas mediante predicciones de inteligencia artificial.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 13 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué opina Javier Aguirre sobre Mbappé?

Aguirre afirma que el jugador tiene un uno contra uno indefendible.

¿Cuál es el contexto de la respuesta de Aguirre a Mourinho?

Se produjo durante una rueda de prensa donde también se cuestionó sobre los árbitros, según Diario AS.

¿Qué factores se están analizando para el partido Valencia vs Real Madrid?

Se están revisando probabilidades, estadísticas, bajas y predicciones basadas en IA.

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Javier Aguirre Mourinho Real Madrid Valencia Kylian Mbappé

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