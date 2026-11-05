Mijatovic aconseja a Vinicius para que deje de sufrir en el Real Madrid

Predrag Mijatovic ha manifestado que ve a Vinicius sufriendo en el Real Madrid, según informan Mundo Deportivo y Marca USA. El exjugador sugiere que el brasileño debe dejar de pasar por ese estado emocional dentro del club.

Posteriormente, ABC y Cadena SER vincularon la situación del equipo con la redención de Valverde, señalando que los jugadores aceptan las directrices cuando sienten que el entrenador cuenta con el respaldo del club. En este contexto, Valverde ha cambiado sus prioridades.

Mientras que Mijatovic se enfoca en el sufrimiento de Vinicius, Sports Illustrated muestra una perspectiva de apoyo, citando a Valverde quien insta al jugador a seguir intentándolo tras su partido de Champions frente al AEK.