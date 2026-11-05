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Mijatovic aconseja a Vinicius para que deje de sufrir en el Real Madrid

Predrag Mijatovic analiza la situación emocional de Vinicius en el Real Madrid y el impacto del respaldo institucional en el equipo.

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  • Clave informativa: Mijatovic aconseja a Vinicius para que deje de sufrir en el Real Madrid
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El resumen

Predrag Mijatovic ha manifestado que ve a Vinicius sufriendo en el Real Madrid, según informan Mundo Deportivo y Marca USA. El exjugador sugiere que el brasileño debe dejar de pasar por ese estado emocional dentro del club.

Posteriormente, ABC y Cadena SER vincularon la situación del equipo con la redención de Valverde, señalando que los jugadores aceptan las directrices cuando sienten que el entrenador cuenta con el respaldo del club. En este contexto, Valverde ha cambiado sus prioridades.

Mientras que Mijatovic se enfoca en el sufrimiento de Vinicius, Sports Illustrated muestra una perspectiva de apoyo, citando a Valverde quien insta al jugador a seguir intentándolo tras su partido de Champions frente al AEK.

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Respuestas rápidas

¿Qué opina Mijatovic sobre Vinicius?

Mijatovic afirma que ve al jugador sufriendo y le aconseja que deje de estar en esa situación en el Real Madrid.

¿Cuál es la postura de Valverde respecto a Vinicius?

Valverde ha respaldado al jugador tras su encuentro de Champions contra el AEK, subrayando la importancia de que continúe intentándolo.

¿Qué factor considera Mijatovic clave para el rendimiento de los jugadores?

Señala que los jugadores aceptan todo si sienten que el entrenador tiene el respaldo del club.

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