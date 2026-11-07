El mensaje de Kervin Arriaga tras su ausencia en la H y su juego ante Real Madrid

El deportista se refirió públicamente a su ausencia en la convocatoria de la selección de Honduras, conocida como la H, y a su actuación en el encuentro contra el Real Madrid. Los reportes señalan que el mediocampista, quien es un exjugador del Real Zaragoza, optó por no ser convocado tras pedir un tiempo, lo que generó reacciones y mensajes desde el combinado nacional.

La información detalla que el futbolista cumplió un hito para su país en el partido ante el club español, mientras persisten las interrogantes sobre su continuidad en las futuras convocatorias del equipo hondureño. La cobertura no especifica fechas adicionales sobre su regreso a la selección ni los detalles concretos de las conversaciones con el cuerpo técnico.