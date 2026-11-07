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El mensaje de Kervin Arriaga tras su ausencia en la H y su juego ante Real Madrid

Kervin Arriaga rompe el silencio tras su ausencia en la selección de Honduras y su reciente partido frente al Real Madrid.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: El mensaje de Kervin Arriaga tras su ausencia en la H y su juego ante Real Madrid
  • Punto central: Kervin Arriaga rompe el silencio tras su ausencia en la selección de Honduras y su reciente partido frente al Real Madrid.
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El resumen

El deportista se refirió públicamente a su ausencia en la convocatoria de la selección de Honduras, conocida como la H, y a su actuación en el encuentro contra el Real Madrid. Los reportes señalan que el mediocampista, quien es un exjugador del Real Zaragoza, optó por no ser convocado tras pedir un tiempo, lo que generó reacciones y mensajes desde el combinado nacional.

La información detalla que el futbolista cumplió un hito para su país en el partido ante el club español, mientras persisten las interrogantes sobre su continuidad en las futuras convocatorias del equipo hondureño. La cobertura no especifica fechas adicionales sobre su regreso a la selección ni los detalles concretos de las conversaciones con el cuerpo técnico.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué dijo Kervin Arriaga?

Kervin Arriaga rompió el silencio con una reflexión tras su ausencia en la selección de Honduras y su partido frente al Real Madrid.

¿Por qué no fue convocado a la selección de Honduras?

Los reportes indican que el jugador pidió un tiempo y solicitó no ser convocado.

¿Qué medios cubren la noticia?

La cobertura incluye a medios como Deportes TVC, elheraldo.hn, heraldo.es y DIEZ.HN.

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