El mensaje de Kervin Arriaga tras su ausencia en la H y su juego ante Real Madrid
Kervin Arriaga rompe el silencio tras su ausencia en la selección de Honduras y su reciente partido frente al Real Madrid.
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El resumen
El deportista se refirió públicamente a su ausencia en la convocatoria de la selección de Honduras, conocida como la H, y a su actuación en el encuentro contra el Real Madrid. Los reportes señalan que el mediocampista, quien es un exjugador del Real Zaragoza, optó por no ser convocado tras pedir un tiempo, lo que generó reacciones y mensajes desde el combinado nacional.
La información detalla que el futbolista cumplió un hito para su país en el partido ante el club español, mientras persisten las interrogantes sobre su continuidad en las futuras convocatorias del equipo hondureño. La cobertura no especifica fechas adicionales sobre su regreso a la selección ni los detalles concretos de las conversaciones con el cuerpo técnico.
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Cobertura (5)
- Kervin Arriaga rompe el silencio tras partidazo contra Real Madrid y no llamado a la H Deportes TVC · hace 3 h
- ¿Mensaje a Molina? Kervin Arriaga y su reflexión tras no ser convocado por Honduras elheraldo.hn · hace 3 h
- Kervin Arriaga recibe mensaje de la selección de Honduras al pedir no ser convocado Deportes TVC · hace 3 h
- El exjugador del Real Zaragoza que cumple un hito para su país contra el Real Madrid pero renunció a su selección: "Me pidió un tiempo" heraldo.es · hace 3 h
- El mensaje de Kervin Arriaga tras su ausencia en la H y su juego ante Real Madrid DIEZ.HN · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué dijo Kervin Arriaga?
Kervin Arriaga rompió el silencio con una reflexión tras su ausencia en la selección de Honduras y su partido frente al Real Madrid.
¿Por qué no fue convocado a la selección de Honduras?
Los reportes indican que el jugador pidió un tiempo y solicitó no ser convocado.
¿Qué medios cubren la noticia?
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