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Autos de lujo, avionetas, un yate y documentos, las incautaciones en caso Ueno en Paraguay

El caso Ueno en Paraguay escala con millonarias incautaciones y exdirectivos ya recluidos en la ex-Tacumbú.

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  • Clave informativa: Autos de lujo, avionetas, un yate y documentos, las incautaciones en caso Ueno en Paraguay
  • Punto central: El caso Ueno en Paraguay escala con millonarias incautaciones y exdirectivos ya recluidos en la ex-Tacumbú.
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El resumen

El Instituto de Previsión Social de Paraguay y el Banco Central se encuentran en el centro de una disputa que involucra USD 516 millones, mientras el IPS anuncia denuncias contra directivos de Ueno Bank y autoridades. La cobertura destaca la magnitud de las medidas cautelares ejecutadas en el marco de la investigación, las cuales incluyen dos aeronaves valuadas en más de cuatro millones de dólares, además de autos de lujo, un yate y documentación diversa incautada en zonas como Luque, según reportan medios como Diario Libre y Crónica.com.py.

La atención mediática internacional, impulsada por cadenas como la BBC, pone el foco en Miguel Vázquez, descrito como un banquero milenial y atleta que se halla en el centro de esta crisis financiera que sacude al país sudamericano. No obstante, los reportes actuales no detallan resoluciones judiciales definitivas sobre la totalidad de los fondos en juego ni especifican los plazos procesales para la situación legal de los exdirectivos que ya se encuentran en la ex-Tacumbú.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué bienes han sido incautados en el caso Ueno?

La cobertura menciona la incautación de autos de lujo, dos aeronaves valuadas en más de 4 millones de dólares, un yate y diversos documentos.

¿Quién es Miguel Vázquez?

Es identificado por la BBC como un banquero milenial y atleta que se encuentra en el centro de la crisis financiera de Paraguay.

¿Qué acción emprenderá el IPS?

El IPS denunciará a directivos de Ueno Bank y a autoridades del Banco Central en un litigio que involucra USD 516 millones.

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Ueno Bank Paraguay Miguel Vázquez IPS ex-Tacumbú

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