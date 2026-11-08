Autos de lujo, avionetas, un yate y documentos, las incautaciones en caso Ueno en Paraguay

El Instituto de Previsión Social de Paraguay y el Banco Central se encuentran en el centro de una disputa que involucra USD 516 millones, mientras el IPS anuncia denuncias contra directivos de Ueno Bank y autoridades. La cobertura destaca la magnitud de las medidas cautelares ejecutadas en el marco de la investigación, las cuales incluyen dos aeronaves valuadas en más de cuatro millones de dólares, además de autos de lujo, un yate y documentación diversa incautada en zonas como Luque, según reportan medios como Diario Libre y Crónica.com.py.

La atención mediática internacional, impulsada por cadenas como la BBC, pone el foco en Miguel Vázquez, descrito como un banquero milenial y atleta que se halla en el centro de esta crisis financiera que sacude al país sudamericano. No obstante, los reportes actuales no detallan resoluciones judiciales definitivas sobre la totalidad de los fondos en juego ni especifican los plazos procesales para la situación legal de los exdirectivos que ya se encuentran en la ex-Tacumbú.