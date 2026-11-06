Miles de ahorradores en Paraguay denuncian la pérdida de los ahorros de toda su vida tras el cierre del Ueno Bank, una medida que ha generado una crisis financiera con impacto en diversos sectores, incluyendo el ámbito deportivo y familiar. Asimismo, se reporta el impacto en la vida familiar de Tim Payne a través de publicaciones de su esposa, mientras que se indaga sobre el dinero depositado por la Conmebol en la entidad intervenida.

Los reportes actuales no especifican las medidas exactas que tomarán las autoridades judiciales ni el destino final de los fondos retenidos de los depositantes. Tampoco se detalla en la cobertura el monto exacto que tenía depositado la Conmebol ni el alcance total de la resolución institucional sobre el banco cerrado.