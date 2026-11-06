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"Perdí los ahorros de toda mi vida. Todos deben ir presos": la angustiosa situación de miles de ahorradores en Paraguay por el cierre del Ueno Bank

Miles de ahorradores enfrentan una situación angustiosa en Paraguay tras el cierre del Ueno Bank.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
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Cobertura (5)

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano7.3 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 6 nov, 17:09 UTC
🇮🇹 Italiano 6 nov, 09:50 UTC · Corriere della Sera
🇬🇧 Ingles 6 nov, 15:20 UTC · AP News

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Miles de ahorradores en Paraguay denuncian la pérdida de los ahorros de toda su vida tras el cierre del Ueno Bank, una medida que ha generado una crisis financiera con impacto en diversos sectores, incluyendo el ámbito deportivo y familiar. Asimismo, se reporta el impacto en la vida familiar de Tim Payne a través de publicaciones de su esposa, mientras que se indaga sobre el dinero depositado por la Conmebol en la entidad intervenida.

Los reportes actuales no especifican las medidas exactas que tomarán las autoridades judiciales ni el destino final de los fondos retenidos de los depositantes. Tampoco se detalla en la cobertura el monto exacto que tenía depositado la Conmebol ni el alcance total de la resolución institucional sobre el banco cerrado.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Qué provocó la crisis financiera en Paraguay?

La crisis financiera está vinculada al cierre e intervención del Ueno Bank, afectando a miles de ahorradores y a diversas entidades.

¿Qué postura adoptó la Selección paraguaya ante la situación?

A través de un comunicado, la Selección paraguaya señaló que ellos también son víctimas de la crisis.

¿Qué se desconoce sobre el caso?

La cobertura no detalla las acciones judiciales concretas ni el monto exacto de los depósitos de la Conmebol en la entidad.

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Ueno Bank Paraguay Conmebol Miguel Almirón Tim Payne

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