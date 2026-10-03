GOL Caracol transmitió el partido Colombia 0-1 Paraguay por amistoso FIFA 2026
La Selección Colombia cayó ante Paraguay en un amistoso FIFA transmitido por GOL Caracol, marcando el inicio de nuevos ensayos tácticos.
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- Punto central: La Selección Colombia cayó ante Paraguay en un amistoso FIFA transmitido por GOL Caracol, marcando el inicio de nuevos ensayos tácticos.
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Cobertura (5)
- Néstor Lorenzo y su análisis de Matías Orozco, Jhon Arias, Yaser Asprilla y Juan Manuel Rengifo Noticias Caracol · hace 7 h
- Néstor Lorenzo, autocrítico antes de Paraguay: “El equipo no está armado” El Colombiano · hace 7 h
- Así jugó la Selección Colombia: Jhon Arias, el más destacado en un partido en el que el equipo ensayó una nueva defensa El Tiempo · hace 7 h
- Quedan boletas para Colombia vs. Perú en Miami: Precios y cómo comprar las entradas para ver el amistoso sportingnews.com · hace 7 h
- GOL Caracol transmitió el partido Colombia 0-1 Paraguay por amistoso FIFA 2026 Depor · hace 7 h
El resumen
Depor informó que GOL Caracol transmitió el partido amistoso FIFA en el que la Selección Colombia cayó por cero a uno frente a Paraguay. En la antesala del encuentro, El Colombiano señaló que el director técnico Néstor Lorenzo se mostró autocrítico al afirmar que el equipo no está armado.
Posteriormente, Noticias Caracol indicó que Lorenzo analizó el desempeño de jugadores como Matías Orozco, Jhon Arias, Yaser Asprilla y Juan Manuel Rengifo. Por su parte, El Tiempo destacó que Jhon Arias fue el jugador más sobresaliente en un esquema donde el conjunto nacional ensayó una nueva línea defensiva.
En cuanto a la continuidad de la agenda deportiva, sportingnews.com reportó que aún quedan boletas disponibles para el próximo amistoso de la Selección Colombia contra Perú en Miami, detallando los precios y métodos de compra de las entradas.
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Respuestas rápidas
¿Qué canal transmitió el partido Colombia vs. Paraguay?
GOL Caracol transmitió el encuentro correspondiente al amistoso FIFA.
¿Cuál fue el resultado del partido entre Colombia y Paraguay?
La Selección Colombia cayó por cero a uno ante Paraguay.
¿Qué otro partido amistoso de la Selección Colombia se menciona en la cobertura?
La cobertura señala que hay boletas disponibles para el encuentro amistoso de la Selección Colombia contra Perú en Miami.
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