GOL Caracol transmitió el partido Colombia 0-1 Paraguay por amistoso FIFA 2026

Depor informó que GOL Caracol transmitió el partido amistoso FIFA en el que la Selección Colombia cayó por cero a uno frente a Paraguay. En la antesala del encuentro, El Colombiano señaló que el director técnico Néstor Lorenzo se mostró autocrítico al afirmar que el equipo no está armado.

Posteriormente, Noticias Caracol indicó que Lorenzo analizó el desempeño de jugadores como Matías Orozco, Jhon Arias, Yaser Asprilla y Juan Manuel Rengifo. Por su parte, El Tiempo destacó que Jhon Arias fue el jugador más sobresaliente en un esquema donde el conjunto nacional ensayó una nueva línea defensiva.

En cuanto a la continuidad de la agenda deportiva, sportingnews.com reportó que aún quedan boletas disponibles para el próximo amistoso de la Selección Colombia contra Perú en Miami, detallando los precios y métodos de compra de las entradas.