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Landon Donovan ARREMETE contra León y sus instalaciones: 'Era asqueroso'

Landon Donovan desata la polémica al calificar de asquerosas las antiguas instalaciones del club León.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
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El resumen

El exfutbolista Landon Donovan expresó su descontento y desprecio al recordar su etapa en México con el club León, centrando sus críticas en el estado de las instalaciones y los vestidores del equipo. Medios deportivos como El Sol de México, Excélsior, TUDN, Récord y Mediotiempo registraron las declaraciones donde califica las condiciones del lugar como asquerosas, señalando la dificultad de imaginar aquel entorno.

La cobertura periodística destaca el fuerte tono de las descalificaciones emitidas por el exjugador estadounidense sobre su paso por la institución guanajuatense, generando discusión en el ámbito futbolístico sobre las condiciones que enfrentan los deportistas en distintas ligas. Los reportes actuales no detallan una postura oficial o respuesta por parte del club León ante las declaraciones de Donovan, por lo que la cobertura no especifica si habrá réplicas institucionales.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué dijo Landon Donovan sobre el club León?

Calificó de asquerosas las antiguas instalaciones y vestidores del equipo.

¿Qué medios cubrieron las declaraciones?

El Sol de México, Excélsior, TUDN, Récord y Mediotiempo.

¿Hay alguna respuesta del club León?

Los reportes no especifican una postura oficial por parte de la institución.

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