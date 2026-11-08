Landon Donovan ARREMETE contra León y sus instalaciones: 'Era asqueroso'
Landon Donovan desata la polémica al calificar de asquerosas las antiguas instalaciones del club León.
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El resumen
El exfutbolista Landon Donovan expresó su descontento y desprecio al recordar su etapa en México con el club León, centrando sus críticas en el estado de las instalaciones y los vestidores del equipo. Medios deportivos como El Sol de México, Excélsior, TUDN, Récord y Mediotiempo registraron las declaraciones donde califica las condiciones del lugar como asquerosas, señalando la dificultad de imaginar aquel entorno.
La cobertura periodística destaca el fuerte tono de las descalificaciones emitidas por el exjugador estadounidense sobre su paso por la institución guanajuatense, generando discusión en el ámbito futbolístico sobre las condiciones que enfrentan los deportistas en distintas ligas. Los reportes actuales no detallan una postura oficial o respuesta por parte del club León ante las declaraciones de Donovan, por lo que la cobertura no especifica si habrá réplicas institucionales.
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Cobertura (5)
- Landon Donovan califica de asquerosas las antiguas instalaciones de La Fiera El Sol de México · hace 3 h
- Landon Donovan arremete contra las instalaciones y vestidores de León: “era asqueroso” Excélsior · hace 3 h
- Donovan recuerda con desprecio su paso por México: "Es difícil imaginar" TUDN · hace 3 h
- Landon Donovan se disgusta al recordar su paso por León: “Era asqueroso” Récord · hace 3 h
- Landon Donovan ARREMETE contra León y sus instalaciones: 'Era asqueroso' Mediotiempo · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué dijo Landon Donovan sobre el club León?
Calificó de asquerosas las antiguas instalaciones y vestidores del equipo.
¿Qué medios cubrieron las declaraciones?
El Sol de México, Excélsior, TUDN, Récord y Mediotiempo.
¿Hay alguna respuesta del club León?
Los reportes no especifican una postura oficial por parte de la institución.
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