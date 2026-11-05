Copa Oro 2027: así será el nuevo formato de grupos
La Concacaf transforma la Copa Oro 2027 con un nuevo formato de grupos diseñado para incrementar la competitividad del torneo.
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- Copa Oro 2027: así será el nuevo formato de grupos ESPN Deportes · hace 6 h
El resumen
2027 será el año en que la Copa Oro implemente un cambio estructural en su fase inicial. La Concacaf anunció oficialmente la modificación del formato, estableciendo que el torneo contará con dos grupos integrados por ocho selecciones cada uno, donde cada equipo disputará cuatro partidos.
El objetivo de este ajuste, según Dallas News y San Antonio Express-News, es hacer que la fase de grupos sea más competitiva. Telemundo y ESPN Deportes han difundido los detalles técnicos de esta reorganización, mientras que el sitio oficial de Concacaf confirmó además las fechas del evento.
La competición se encuentra ahora en la etapa de difusión de estas nuevas reglas. Mediotiempo y Los Angeles Times centran su seguimiento en la estructura de participación y la cantidad de encuentros por selección que definirán el rumbo hacia las eliminatorias.
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Respuestas rápidas
¿Cómo se dividirán los grupos en la Copa Oro 2027?
El torneo contará con dos grupos compuestos por ocho selecciones cada uno.
¿Cuántos partidos jugará cada equipo en la fase de grupos?
Cada selección disputará cuatro partidos durante esta etapa.
¿Cuál es el propósito del cambio de formato?
La Concacaf busca que la fase de grupos sea más competitiva.
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