Cobertura de medios como Sports Illustrated señala que el resultado deja en el aire la continuidad de Michael Carrick al frente del equipo. A pesar de la reacción épica descrita por Diario AS y DIEZ.HN, quienes calificaron el duelo como el mejor partido del año, el conjunto de Mánchester continúa sin convencer a su afición.

La situación en la tabla se mantiene crítica para el club. Según reportes de San Antonio Express-News, el equipo sigue sin ganar la confianza de sus seguidores y cae a la zona de descenso de la Liga Premier.