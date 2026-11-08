EN VIVO: Marcelo Santos aplica la 'ley del ex' y Lobos le está ganando a Motagua

Lobos UPN logró una victoria frente a Motagua en la Liga Nacional, destacando la actuación de Marcelo Santos al aplicar la llamada 'ley del ex' en un duelo que capturó la atención mediática a través de plataformas de transmisión en vivo y medios como ElHeraldo.hn, Deportes TVC, Diario La Tribuna y DIEZ.HN. A pesar del desarrollo del compromiso deportivo, las coberturas señalan que el partido terminó antes de lo previsto a causa de una tormenta eléctrica en la zona, sin que los reportes detallen mayores incidencias sobre el cierre abrupto del evento.