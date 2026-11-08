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EN VIVO: Marcelo Santos aplica la 'ley del ex' y Lobos le está ganando a Motagua

Lobos UPN frenó al campeón Motagua en un encuentro que finalizó antes de tiempo debido a una tormenta eléctrica.

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  • Clave informativa: EN VIVO: Marcelo Santos aplica la 'ley del ex' y Lobos le está ganando a Motagua
  • Punto central: Lobos UPN frenó al campeón Motagua en un encuentro que finalizó antes de tiempo debido a una tormenta eléctrica.
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El resumen

Lobos UPN logró una victoria frente a Motagua en la Liga Nacional, destacando la actuación de Marcelo Santos al aplicar la llamada &#039;ley del ex&#039; en un duelo que capturó la atención mediática a través de plataformas de transmisión en vivo y medios como ElHeraldo.hn, Deportes TVC, Diario La Tribuna y DIEZ.HN. A pesar del desarrollo del compromiso deportivo, las coberturas señalan que el partido terminó antes de lo previsto a causa de una tormenta eléctrica en la zona, sin que los reportes detallen mayores incidencias sobre el cierre abrupto del evento.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 53 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién ganó el partido entre Lobos UPN y Motagua?

Lobos UPN derrotó a Motagua en el encuentro de la Liga Nacional.

¿Por qué terminó antes de tiempo el partido?

El encuentro finalizó anticipadamente debido a una tormenta eléctrica.

¿Qué medios cubrieron el evento?

La cobertura incluyó a ElHeraldo.hn, Deportes TVC, Diario La Tribuna y DIEZ.HN.

Velocidad

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