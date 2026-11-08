EN VIVO: Marcelo Santos aplica la 'ley del ex' y Lobos le está ganando a Motagua
Lobos UPN frenó al campeón Motagua en un encuentro que finalizó antes de tiempo debido a una tormenta eléctrica.
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- Punto central: Lobos UPN frenó al campeón Motagua en un encuentro que finalizó antes de tiempo debido a una tormenta eléctrica.
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El resumen
Lobos UPN logró una victoria frente a Motagua en la Liga Nacional, destacando la actuación de Marcelo Santos al aplicar la llamada 'ley del ex' en un duelo que capturó la atención mediática a través de plataformas de transmisión en vivo y medios como ElHeraldo.hn, Deportes TVC, Diario La Tribuna y DIEZ.HN. A pesar del desarrollo del compromiso deportivo, las coberturas señalan que el partido terminó antes de lo previsto a causa de una tormenta eléctrica en la zona, sin que los reportes detallen mayores incidencias sobre el cierre abrupto del evento.
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Cobertura (5)
- UPN derrota a Motagua en un partido que terminó antes de tiempo por tormenta eléctrica ElHeraldo.hn · hace 12 h
- Lobos UPN vs Motagua EN VIVO hoy, hora, canal y dónder ver la Liga Nacional Deportes TVC · hace 12 h
- Lobos frenan al campeón Diario La Tribuna · hace 12 h
- UPN vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY ElHeraldo.hn · hace 12 h
- EN VIVO: Marcelo Santos aplica la 'ley del ex' y Lobos le está ganando a Motagua DIEZ.HN · hace 12 h
Respuestas rápidas
¿Quién ganó el partido entre Lobos UPN y Motagua?
Lobos UPN derrotó a Motagua en el encuentro de la Liga Nacional.
¿Por qué terminó antes de tiempo el partido?
El encuentro finalizó anticipadamente debido a una tormenta eléctrica.
¿Qué medios cubrieron el evento?
La cobertura incluyó a ElHeraldo.hn, Deportes TVC, Diario La Tribuna y DIEZ.HN.
Velocidad
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