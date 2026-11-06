Joel Huiqui responde sobre Willer Ditta y lanza una contundente frase sobre Mier y Gudiño

El plantel de Cruz Azul recupera jugadores tras diversas lesiones y suspensiones, con el regreso de Willer Ditta autorizado para jugar ante Tigres y la disponibilidad de plantel completo para Joel Huiqui en busca de llegar con ritmo a la Liguilla. La cobertura de medios especializados como Sports Illustrated, Récord, MARCA, Yahoo y Vamos Azul detalla la situación actual del equipo, incluyendo las declaraciones de Joel Huiqui sobre Willer Ditta, Mier y Gudiño.

Los reportes no especifican aún los detalles definitivos sobre el rendimiento táctico que implementará el cuerpo técnico con la plantilla recuperada para los siguientes encuentros.