El Manchester United se encuentra en la zona de descenso de la Liga Premier y atraviesa su peor momento en 40 años tras una serie de resultados negativos que no convencen a su afición. La situación actual sitúa al equipo bajo la dirección de Michael Carrick en una crisis institucional y deportiva que revive antecedentes de noviembre de 1986. El equipo británico viene de rescatar un empate 4-4 ante el Aston Villa tras ir perdiendo 4-2 en el tiempo añadido, un encuentro donde nuevamente tuvo que remontar el marcador. Medios y coberturas internacionales señalan que esta racha y la posterior victoria del Forest han hundido al club en puestos de peligro, mientras que equipos como el Brighton ascienden al segundo puesto de la tabla.

La crisis del club genera reacciones divididas entre exjugadores y figuras del fútbol. Mientras Berbatov sostiene que por la forma en que juega el United el equipo merece estar ahí, otros referentes como Erik ten Hag advierten de una posibilidad real de descenso con Carrick al mando, y voces desde el entorno del Chelsea pronostican un escenario desfavorable. Los aficionados y el propio cuerpo técnico se llevan la peor parte del impacto deportivo, con informes que apuntan a que el entrenador Carrick corre el riesgo de ser despedido en medio de la lucha por evitar el descenso. La presión aumenta sobre la plantilla mientras la tabla general muestra al Arsenal con nuevo escolta y al Manchester United luchando por salir del fondo.

La cobertura actual no especifica decisiones oficiales de la directiva sobre el futuro del banquillo ni fechas exactas para la resolución de esta crisis en Old Trafford. Los próximos encuentros de la Liga Premier definirán el rumbo del club en su intento por abandonar la zona roja.