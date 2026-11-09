¡Apretado! Así marcha el torneo Apertura 2026 tras el cierre de la Jornada 16 de la Liga MX

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX muestra una tabla general sumamente apretada al concluir la Jornada 16, marcada por movimientos en las posiciones y definiciones entre clasificados y eliminados. La cobertura de medios como Reporte Indigo, TV Azteca, Récord, ESPN Deportes y Mediotiempo detalla los cambios en la clasificación general tras el empate de Chivas, el ascenso de León y los resultados del encuentro entre Pumas y América.

A pesar de los movimientos recientes en la tabla de posiciones, las coberturas no especifican todavía los cruces definitivos ni los horarios exactos de las siguientes fases del torneo.