¡Apretado! Así marcha el torneo Apertura 2026 tras el cierre de la Jornada 16 de la Liga MX
El torneo Apertura 2026 de la Liga MX define posiciones clave tras el cierre de la Jornada 16.
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El resumen
El torneo Apertura 2026 de la Liga MX muestra una tabla general sumamente apretada al concluir la Jornada 16, marcada por movimientos en las posiciones y definiciones entre clasificados y eliminados. La cobertura de medios como Reporte Indigo, TV Azteca, Récord, ESPN Deportes y Mediotiempo detalla los cambios en la clasificación general tras el empate de Chivas, el ascenso de León y los resultados del encuentro entre Pumas y América.
A pesar de los movimientos recientes en la tabla de posiciones, las coberturas no especifican todavía los cruces definitivos ni los horarios exactos de las siguientes fases del torneo.
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Cobertura (5)
- Apertura 2026: Así quedó la tabla general tras el empate de Chivas; León escala posiciones Reporte Indigo · hace 4 h
- Así queda la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX; clasificados y eliminados tras el Pumas vs América TV Azteca · hace 4 h
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- Liga MX: Horarios y cómo ver la Jornada 16 ESPN Deportes · hace 4 h
- ¡Apretado! Así marcha el torneo Apertura 2026 tras el cierre de la Jornada 16 de la Liga MX Mediotiempo · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué jornada concluyó en la Liga MX?
Concluyó la Jornada 16 del torneo Apertura 2026.
¿Qué equipos registran movimientos según la cobertura?
Los reportes mencionan a Chivas tras un empate, el ascenso de León y los resultados del partido entre Pumas y América.
¿Qué detalles adicionales ofrecen los medios sobre el torneo?
ESPN Deportes y otros medios informan sobre la tabla general, clasificados, eliminados y los horarios del torneo.
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