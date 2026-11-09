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¡Apretado! Así marcha el torneo Apertura 2026 tras el cierre de la Jornada 16 de la Liga MX

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX define posiciones clave tras el cierre de la Jornada 16.

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El resumen

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX muestra una tabla general sumamente apretada al concluir la Jornada 16, marcada por movimientos en las posiciones y definiciones entre clasificados y eliminados. La cobertura de medios como Reporte Indigo, TV Azteca, Récord, ESPN Deportes y Mediotiempo detalla los cambios en la clasificación general tras el empate de Chivas, el ascenso de León y los resultados del encuentro entre Pumas y América.

A pesar de los movimientos recientes en la tabla de posiciones, las coberturas no especifican todavía los cruces definitivos ni los horarios exactos de las siguientes fases del torneo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué jornada concluyó en la Liga MX?

Concluyó la Jornada 16 del torneo Apertura 2026.

¿Qué equipos registran movimientos según la cobertura?

Los reportes mencionan a Chivas tras un empate, el ascenso de León y los resultados del partido entre Pumas y América.

¿Qué detalles adicionales ofrecen los medios sobre el torneo?

ESPN Deportes y otros medios informan sobre la tabla general, clasificados, eliminados y los horarios del torneo.

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