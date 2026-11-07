Liga MX Femenil: Liguilla y cruces del Apertura 2026 AL MOMENTO
La Liga MX Femenil ha determinado los cruces de la Liguilla del Apertura 2026
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Cobertura (8)
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El resumen
Pumas Femenil derrotó 3-1 a Atlético San Luis Femenil en casa, asegurando su clasificación a la siguiente fase. La victoria de Pumas Femenil fue destacada por diversos medios, como sdpnoticias y El Sol de México, que informaron sobre el resultado y la clasificación del equipo.
ESPN Deportes también cubrió el tema, presentando una visión general del Apertura 2026, incluyendo sorpresas, decepciones y jugadoras destacadas. Con este resultado, los ocho equipos clasificados a la Liguilla son conocidos, según Sports Illustrated.
Mediotiempo informó sobre los cruces actuales del Apertura 2026, aunque los detalles específicos de los emparejamientos no se proporcionan en las noticias disponibles.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 1 min.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó en el partido entre Pumas Femenil y Atlético San Luis Femenil?
Pumas Femenil derrotó 3-1 a Atlético San Luis Femenil en casa.
¿Cuál es el estado actual de la Liguilla del Apertura 2026?
Los ocho equipos clasificados a la Liguilla son conocidos, pero los detalles específicos de los cruces no se proporcionan en las noticias disponibles.
¿Dónde puedo ver más información sobre los partidos de la Liga Femenil BBVA?
Puedes consultar sitios como 365Scores, sdpnoticias, ESPN Deportes, El Sol de México, Pumas.mx, Sports Illustrated y Mediotiempo para obtener más información.
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