Liga MX Femenil: Liguilla y cruces del Apertura 2026 AL MOMENTO

Pumas Femenil derrotó 3-1 a Atlético San Luis Femenil en casa, asegurando su clasificación a la siguiente fase. La victoria de Pumas Femenil fue destacada por diversos medios, como sdpnoticias y El Sol de México, que informaron sobre el resultado y la clasificación del equipo.

ESPN Deportes también cubrió el tema, presentando una visión general del Apertura 2026, incluyendo sorpresas, decepciones y jugadoras destacadas. Con este resultado, los ocho equipos clasificados a la Liguilla son conocidos, según Sports Illustrated.

Mediotiempo informó sobre los cruces actuales del Apertura 2026, aunque los detalles específicos de los emparejamientos no se proporcionan en las noticias disponibles.