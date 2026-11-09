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Motagua y Marathón le meten presión a Real España: así queda la tabla del Apertura 2026

Motagua y Marathón aprietan la parte alta de la tabla en el torneo Apertura 2026 tras una jornada de tropiezos.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Motagua y Marathón le meten presión a Real España: así queda la tabla del Apertura 2026
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Cobertura (6)

El resumen

La tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras experimentó movimientos clave tras la decimotercera jornada del torneo Apertura 2026, destacando los tropiezos de equipos como Real España y los resultados obtenidos por Motagua y Marathón. Los reportes de medios como ElHeraldo.hn, Televisión Nacional de Honduras, www.laprensa.hn, Diario La Tribuna y DIEZ.HN detallan que la fecha estuvo marcada por frenazos, situaciones agudas y una pelea encarnizada por el segundo lugar y el liderato.

La cobertura actual registra las posiciones y la presión sobre los primeros puestos, aunque los detalles específicos sobre los marcadores exactos de los encuentros y el rendimiento individual de los futbolistas no figuran en los titulares disponibles.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Qué equipos disputan los primeros lugares según la cobertura?

Los equipos mencionados en la tabla son Motagua, Marathón, Real España y Olimpia.

¿A qué torneo corresponden estos movimientos?

Corresponden al torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

¿Qué jornada se disputó recientemente?

La cobertura hace referencia a los sucesos de la Jornada 13.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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Liga Nacional de Honduras Motagua Marathón Real España Olimpia Apertura 2026

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