Motagua y Marathón le meten presión a Real España: así queda la tabla del Apertura 2026
Motagua y Marathón aprietan la parte alta de la tabla en el torneo Apertura 2026 tras una jornada de tropiezos.
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Cobertura (6)
- Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Motagua, y Real España tropiezan; así queda Olimpia ElHeraldo.hn · hace 3 h
- ¡Frenazo y agonía! Así se sacudió la Jornada 13 en la Liga Nacional Televisión Nacional de Honduras · hace 3 h
- Tabla: Liderato, sorpresas y una pelea encarnizada por el segundo lugar www.laprensa.hn · hace 3 h
- Marathón y España a recuperar terreno Diario La Tribuna · hace 3 h
- Motagua y Marathón le meten presión a Real España: así queda la tabla del Apertura 2026 DIEZ.HN · hace 3 h
- Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras tras la jornada 14 Deportes TVC · hace 4 h
El resumen
La tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras experimentó movimientos clave tras la decimotercera jornada del torneo Apertura 2026, destacando los tropiezos de equipos como Real España y los resultados obtenidos por Motagua y Marathón. Los reportes de medios como ElHeraldo.hn, Televisión Nacional de Honduras, www.laprensa.hn, Diario La Tribuna y DIEZ.HN detallan que la fecha estuvo marcada por frenazos, situaciones agudas y una pelea encarnizada por el segundo lugar y el liderato.
La cobertura actual registra las posiciones y la presión sobre los primeros puestos, aunque los detalles específicos sobre los marcadores exactos de los encuentros y el rendimiento individual de los futbolistas no figuran en los titulares disponibles.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Qué equipos disputan los primeros lugares según la cobertura?
Los equipos mencionados en la tabla son Motagua, Marathón, Real España y Olimpia.
¿A qué torneo corresponden estos movimientos?
Corresponden al torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
¿Qué jornada se disputó recientemente?
La cobertura hace referencia a los sucesos de la Jornada 13.
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