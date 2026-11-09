Motagua y Marathón le meten presión a Real España: así queda la tabla del Apertura 2026

La tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras experimentó movimientos clave tras la decimotercera jornada del torneo Apertura 2026, destacando los tropiezos de equipos como Real España y los resultados obtenidos por Motagua y Marathón. Los reportes de medios como ElHeraldo.hn, Televisión Nacional de Honduras, www.laprensa.hn, Diario La Tribuna y DIEZ.HN detallan que la fecha estuvo marcada por frenazos, situaciones agudas y una pelea encarnizada por el segundo lugar y el liderato.

La cobertura actual registra las posiciones y la presión sobre los primeros puestos, aunque los detalles específicos sobre los marcadores exactos de los encuentros y el rendimiento individual de los futbolistas no figuran en los titulares disponibles.