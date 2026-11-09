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¡Chivas no pudo! El Rebaño dejó escapar el liderato ante un León con 10 hombres que peleó hasta el final

El Rebaño deja escapar el liderato en la Jornada 16 tras empatar ante un León con 10 hombres.

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Cobertura (6)

El resumen

La cobertura de este 9 de noviembre de 2026 detalla el encuentro de la Jornada 16 del fútbol mexicano entre Chivas y León. Previo al partido, medios como azcentral.com y Chivas informaron sobre los horarios, las transmisiones y la lista de los 22 convocados que saltarían a la cancha para este compromiso decisivo.

Durante el desarrollo del juego, reseñado por Sports Illustrated, ESPN Deportes y Mediotiempo, el desarrollo del partido tomó un giro relevante cuando León se quedó con 10 hombres en el terreno de juego. A pesar de esta ventaja numérica, Chivas no pudo asegurar la victoria y desperdició la oportunidad de alcanzar el liderato.

Finalmente, el marcador se selló con un empate gracias a un gol de Paul Bellón para León. La cobertura actual registra este resultado que deja al Rebaño sin la cima del torneo, mientras que los detalles adicionales sobre las consecuencias en la tabla general no han sido especificados por las fuentes.

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Respuestas rápidas

¿Quién anotó el gol para León?

El gol del empate para León fue anotado por Paul Bellón.

¿En qué jornada se disputó este encuentro?

El partido corresponde a la Jornada 16.

¿Qué oportunidad perdió Chivas en este partido?

Chivas desperdició la oportunidad de obtener el liderato del torneo al no poder vencer a un León con 10 hombres.

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