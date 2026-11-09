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Alberth Elis está de regreso: Marathón derrota a Choloma y queda en los primeros lugares

Alberth Elis regresa al gol y guía al Marathón hacia los primeros puestos de la Liga Nacional.

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El resumen

El Marathón derrotó al Choloma en una jornada donde Alberth Elis marcó un doblete que definiió el encuentro. Posteriormente a la victoria del Marathón sobre el Choloma, la jornada futbolística incluyó otros resultados en la liga, como el partido de R.

España ante Independiente y la caída de Platense frente a Génesis, según detallan los reportes de medios locales. Tras estos resultados, el Marathón se sitúa en los primeros lugares de la tabla de la Liga Nacional, acechando la cima del torneo de acuerdo con la información difundida por las fuentes periodísticas.

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Respuestas rápidas

¿Qué equipo ganó el partido reciente contra el Choloma?

El Marathón resultó ganador en el encuentro frente al Choloma.

¿Quién anotó los goles que dieron el triunfo al Marathón?

Alberth Elis marcó un doblete que guio la victoria de su equipo.

¿Cómo deja este resultado al Marathón en la tabla?

El equipo se ubica en los primeros lugares de la Liga Nacional y acecha la cima.

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