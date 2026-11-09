Alberth Elis está de regreso: Marathón derrota a Choloma y queda en los primeros lugares

El Marathón derrotó al Choloma en una jornada donde Alberth Elis marcó un doblete que definiió el encuentro. Posteriormente a la victoria del Marathón sobre el Choloma, la jornada futbolística incluyó otros resultados en la liga, como el partido de R.

España ante Independiente y la caída de Platense frente a Génesis, según detallan los reportes de medios locales. Tras estos resultados, el Marathón se sitúa en los primeros lugares de la tabla de la Liga Nacional, acechando la cima del torneo de acuerdo con la información difundida por las fuentes periodísticas.