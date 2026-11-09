Carrick: "Hice más que suficiente para seguir en Manchester United"
Michael Carrick afirma haber hecho lo suficiente para continuar al frente del Manchester United durante el parón internacional.
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El resumen
Michael Carrick ha declarado públicamente que hizo más que suficiente para seguir en su cargo en el Manchester United, coincidiendo con el inicio de este parón internacional. Su afirmación se produce mientras el club analiza su situación y toma decisiones sobre su futuro inmediato en el banquillo.
Diversos medios deportivos, entre ellos ESPN Deportes, FotMob, Yahoo y Elbotola, recogen tanto las declaraciones del entrenador como las aclaraciones sobre la falta de garantías oficiales respecto a su continuidad en la institución de la Premier League. Sin embargo, la incertidumbre persiste en torno a la dirección técnica del equipo.
Mientras el diario MARCA señala que el Manchester United busca un nuevo líder y Al Bat menciona la aparición de candidatos para tomar el banquillo ante la situación de crisis, las coberturas informan que la decisión final sobre la continuidad de Carrick está pendiente de resolución por parte de la directiva del club.
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Cobertura (6)
- Carrick espera seguir en el Manchester United tras el parón internacional FotMob · hace 5 h
- Con el inicio del parón internacional, el Manchester United resuelve su decisión sobre el futuro de Carrick Yahoo · hace 5 h
- Michael Carrick aclara la falta de garantías sobre su futuro en el Manchester United Elbotola · hace 5 h
- Premier League: 3 candidatos bomba para tomar el banquillo del Manchester United en crisis Al Bat · hace 5 h
- El Manchester United busca líder MARCA · hace 5 h
- Carrick: "Hice más que suficiente para seguir en Manchester United" ESPN Deportes · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué declaró Michael Carrick sobre su futuro?
Carrick afirmó que hizo más que suficiente para seguir en el Manchester United y expresó su expectativa de continuar tras el parón internacional.
¿Qué dicen los medios sobre la decisión del club?
La cobertura señala que el Manchester United está resolviendo su decisión sobre el futuro del entrenador y que el club busca un nuevo líder en medio de una situación de crisis.
¿Existen garantías sobre la continuidad de Carrick?
El propio entrenador aclaró la falta de garantías sobre su futuro en la institución, mientras la directiva define los pasos a seguir.
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