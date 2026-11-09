Carrick: "Hice más que suficiente para seguir en Manchester United"

Michael Carrick ha declarado públicamente que hizo más que suficiente para seguir en su cargo en el Manchester United, coincidiendo con el inicio de este parón internacional. Su afirmación se produce mientras el club analiza su situación y toma decisiones sobre su futuro inmediato en el banquillo.

Diversos medios deportivos, entre ellos ESPN Deportes, FotMob, Yahoo y Elbotola, recogen tanto las declaraciones del entrenador como las aclaraciones sobre la falta de garantías oficiales respecto a su continuidad en la institución de la Premier League. Sin embargo, la incertidumbre persiste en torno a la dirección técnica del equipo.

Mientras el diario MARCA señala que el Manchester United busca un nuevo líder y Al Bat menciona la aparición de candidatos para tomar el banquillo ante la situación de crisis, las coberturas informan que la decisión final sobre la continuidad de Carrick está pendiente de resolución por parte de la directiva del club.