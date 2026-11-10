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¿Por qué Túnez se roba a "joya" de Chivas Sub-21?

El delantero de la Sub-21 de Chivas, Anwar Ben Rhouma, aceptó la invitación para jugar con la selección de Túnez.

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  • Clave informativa: ¿Por qué Túnez se roba a "joya" de Chivas Sub-21?
  • Punto central: El delantero de la Sub-21 de Chivas, Anwar Ben Rhouma, aceptó la invitación para jugar con la selección de Túnez.
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Cobertura (5)

El resumen

Mediotiempo reportó inicialmente que el jugador nació en Las Vegas y era elegible para representar a México, Estados Unidos o Túnez, antes de que se confirmara su decisión. Posteriormente, coberturas de Sports Illustrated, TUDN y ESPN Deportes detallaron que el goleador juvenil de Chivas jugará con el combinado africano, mientras que Soy Referee señaló que el canterano aceptó la convocatoria.

Hasta el momento, la información disponible en las distintas coberturas no presenta contradicciones directas sobre su elección internacional, manteniéndose el enfoque en su incorporación a la selección de Túnez.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 12 min.

Respuestas rápidas

¿Quién es Anwar Ben Rhouma?

Es un goleador juvenil de la categoría Sub-21 de Chivas.

¿Qué selecciones nacionales podía representar?

Podía jugar para México, Estados Unidos o Túnez.

¿A qué selección aceptó la invitación?

Aceptó la invitación para jugar con la selección de Túnez.

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