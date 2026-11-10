¿Por qué Túnez se roba a "joya" de Chivas Sub-21?

Mediotiempo reportó inicialmente que el jugador nació en Las Vegas y era elegible para representar a México, Estados Unidos o Túnez, antes de que se confirmara su decisión. Posteriormente, coberturas de Sports Illustrated, TUDN y ESPN Deportes detallaron que el goleador juvenil de Chivas jugará con el combinado africano, mientras que Soy Referee señaló que el canterano aceptó la convocatoria.

Hasta el momento, la información disponible en las distintas coberturas no presenta contradicciones directas sobre su elección internacional, manteniéndose el enfoque en su incorporación a la selección de Túnez.