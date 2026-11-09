Dos trenes chocan en Egipto y dejan siete muertos y más de 100 heridos, según las autoridades

Según las autoridades egipcias, un choque entre dos trenes en Giza, al sur de El Cairo, dejó al menos siete fallecidos y más de 100 personas heridas. Las cifras exactas varían entre las fuentes: mientras CNN en Español, Telemundo y Yahoo en Español Vida y Estilo reportan siete muertos y entre 100 y 125 heridos, Xinhua Español y Laredo Morning Times citan cuatro fallecidos y entre 88 y 100 heridos.

La discrepancia podría deberse a actualizaciones en curso de los servicios de emergencia o a diferencias en el conteo inicial de víctimas. Vietnam.vn destacó que los hospitales de la región recibieron rápidamente a los heridos, mientras que Infobae y Notimérica resaltaron que el tráfico ferroviario en la zona fue suspendido temporalmente tras el incidente.

Lo que sigue es la evaluación de los servicios médicos de los heridos y la posible reanudación del servicio ferroviario, que podría retrasarse mientras se completan las investigaciones técnicas del accidente.