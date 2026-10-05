Investigadora de laboratorio ruso especializado en la peste muere por infección “desconocida”

Una investigadora de un laboratorio ruso especializado en la peste falleció debido a una infección calificada como "desconocida". El incidente ha provocado que las autoridades impongan una cuarentena y el aislamiento de 200 personas.

Sin embargo, mientras algunos reportes mencionan un accidente con bacterias, otros sugieren la fuga de un virus de peste. CNN en Español y El Financiero señalan la naturaleza incierta de la infección y la existencia de un supuesto brote en Siberia.

La situación ha escalado hasta generar cuestionamientos sobre la gestión de las autoridades y acusaciones dirigidas hacia Putin. La atención se centra ahora en los síntomas del presunto brote y en la información que las autoridades rusas proporcionen sobre la naturaleza exacta del patógeno involucrado.