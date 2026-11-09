Duro golpe alMadrid: Mourinho pierde a varios jugadores tras ganarle al Valencia

La cobertura detalla que el club se queda con mínimos efectivos en Valdebebas debido a la marcha de jugadores convocados por sus selecciones nacionales, sumando un total de dieciocho futbolistas ausentes. Paralelamente, los análisis de la prensa deportiva examinan las críticas del técnico Mourinho al calendario competitivo y las inquietudes internas en la entidad.

Mientras unos enfoques se centran en el impacto de estas bajas masivas para los entrenamientos en Valdebebas, otros profundizan en la estrategia detrás de los señalamientos al calendario. Las informaciones disponibles hasta el momento no detallan la evolución física de los jugadores tras los compromisos internacionales ni el plan exacto para preparar los siguientes encuentros de competición.