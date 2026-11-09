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Lamine Yamal y Oyarzabal, desafectados por España ante Chequia

España pierde a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal por lesión antes del duelo clave ante Chequia, obligando a De la Fuente a convocar de urgencia a Víctor Muñoz.

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  • Clave informativa: Lamine Yamal y Oyarzabal, desafectados por España ante Chequia
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El resumen

La selección española afronta el partido de Nations League contra la República Checa sin dos de sus referentes ofensivos: Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal han sido desafectados de la concentración por problemas físicos, según confirman MARCA, ESPN Deportes y Mundo Deportivo. La baja del extremo del Barcelona se produce apenas días antes del enfrentamiento, mientras que el delantero de la Real Sociedad tampoco podrá estar disponible para el seleccionador Luis de la Fuente.

Ante esta doble ausencia, el técnico riojano ha reaccionado con rapidez llamando de urgencia a Víctor Muñoz, centrocampista del Girona, que ya se ha incorporado a la dinámica del grupo según informa Yahoo y Mundo Deportivo. La convocatoria del jugador gerundense busca aportar profundidad y rotación en el centro del campo para un compromiso que España necesita ganar para mantener sus opciones en el grupo.

El parte médico del Barcelona y la evolución de Oyarzabal marcarán su disponibilidad para el siguiente choque frente a Inglaterra, donde San Antonio Express-News apunta a que Yamal podría reaparecer. La gestión de minutos y la recuperación de ambos futbolistas se convierte en prioridad para club y selección en un calendario comprimido.

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Respuestas rápidas

¿Por qué no juegan Lamine Yamal y Oyarzabal contra Chequia?

Ambos han sido desafectados de la concentración de la selección española por lesión, según confirman MARCA, ESPN Deportes y Mundo Deportivo.

¿Quién ha convocado Luis de la Fuente como sustituto?

Víctor Muñoz, centrocampista del Girona, ha sido llamado de urgencia y ya se ha unido al grupo según Yahoo y Mundo Deportivo.

¿Podrá Lamine Yamal jugar contra Inglaterra?

San Antonio Express-News indica que el jugador del Barcelona se perdería el partido ante Chequia pero volvería contra Inglaterra, aunque dependerá de su evolución médica.

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