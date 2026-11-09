Lamine Yamal y Oyarzabal, desafectados por España ante Chequia

La selección española afronta el partido de Nations League contra la República Checa sin dos de sus referentes ofensivos: Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal han sido desafectados de la concentración por problemas físicos, según confirman MARCA, ESPN Deportes y Mundo Deportivo. La baja del extremo del Barcelona se produce apenas días antes del enfrentamiento, mientras que el delantero de la Real Sociedad tampoco podrá estar disponible para el seleccionador Luis de la Fuente.

Ante esta doble ausencia, el técnico riojano ha reaccionado con rapidez llamando de urgencia a Víctor Muñoz, centrocampista del Girona, que ya se ha incorporado a la dinámica del grupo según informa Yahoo y Mundo Deportivo. La convocatoria del jugador gerundense busca aportar profundidad y rotación en el centro del campo para un compromiso que España necesita ganar para mantener sus opciones en el grupo.

El parte médico del Barcelona y la evolución de Oyarzabal marcarán su disponibilidad para el siguiente choque frente a Inglaterra, donde San Antonio Express-News apunta a que Yamal podría reaparecer. La gestión de minutos y la recuperación de ambos futbolistas se convierte en prioridad para club y selección en un calendario comprimido.