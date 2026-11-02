Comienza el Mundial de pádel en Qatar: la selección argentina defiende la corona

El torneo internacional de pádel ha dado inicio en Qatar con la definición de la composición de la fase de grupos, de acuerdo con la información difundida por los medios especializados. La cobertura mediática detalla el arranque de la primera jornada de la fase de grupos en la categoría femenina, mientras que en la competición masculina se anticipa la disputa por las medallas y los puestos de honor entre las principales potencias, con especial atención a España y Argentina.

La Federación Internacional de Padel ha habilitado opciones de seguimiento a través de televisión y streaming para seguir el desarrollo de la competición global, cuyos pormenores y retransmisiones siguen su curso en directo según los canales oficiales.