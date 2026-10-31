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Revelado: Así votó el periodista de Honduras en el Balón de Oro 2026

La revelación de los votos del Balón de Oro 2026 por parte de periodistas de Colombia y Honduras genera debate en la cobertura.

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  • Clave informativa: Revelado: Así votó el periodista de Honduras en el Balón de Oro 2026
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El resumen

El 31 de octubre de 2026, la cobertura informativa se centra en la divulgación de las votaciones para el Balón de Oro 2026 emitidas por representantes de la prensa en Colombia y Honduras, destacando nombres como Harry Kane y Luis Díaz, además de la ausencia de Lamine Yamal en las selecciones del periodista colombiano. Medios como Infobae, Yahoo, areacucuta.com, Diario del Norte y DIEZ.HN abordan las explicaciones dadas sobre la publicación y posterior eliminación de los votos, así como la defensa pública de las elecciones realizadas por los comunicadores.

Los lectores y seguidores del fútbol siguen de cerca las reacciones generadas en torno a estas decisiones de votación y las justificaciones expuestas por los periodistas involucrados en el proceso.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué periodistas figuran en la cobertura del Balón de Oro 2026?

Los reportes mencionan al periodista hondureño y al comunicador colombiano Pache Andrade.

¿Qué jugadores destacan en las votaciones reveladas?

La cobertura señala menciones a Harry Kane, Luis Díaz y la exclusión de Lamine Yamal.

¿Qué ocurrió con la publicación de los votos de Colombia?

El representante de Colombia publicó su selección y posteriormente la borró, situación sobre la cual dio explicaciones en medios.

Velocidad

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Balón de Oro 2026 Harry Kane Luis Díaz Lamine Yamal Pache Andrade

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