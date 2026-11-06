México: Rafa Márquez presenta convocatoria para Nations League

Para la Fecha FIFA de noviembre, Rafa Márquez presentó la convocatoria de la Selección Mexicana con el objetivo de vencer a Jamaica en la Liga de Naciones. El anuncio incluye el regreso de varios jugadores y la integración de perfiles específicos para reforzar el equipo.

La selección destaca por la inclusión de Tecatito Corona, jugador de Rayados, y la llegada de Armando León, un delantero descrito por Telemundo como "desconocido". Simultáneamente, Sports Illustrated señala que cinco jugadores quedaron ausentes en esta lista.

El equipo se prepara ahora para el encuentro contra Jamaica, apoyándose en los retornos estratégicos seleccionados por Márquez para asegurar el resultado en la competición.