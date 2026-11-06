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México: Rafa Márquez presenta convocatoria para Nations League

Rafa Márquez define la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica en la Nations League durante la Fecha FIFA de noviembre.

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El resumen

Para la Fecha FIFA de noviembre, Rafa Márquez presentó la convocatoria de la Selección Mexicana con el objetivo de vencer a Jamaica en la Liga de Naciones. El anuncio incluye el regreso de varios jugadores y la integración de perfiles específicos para reforzar el equipo.

La selección destaca por la inclusión de Tecatito Corona, jugador de Rayados, y la llegada de Armando León, un delantero descrito por Telemundo como &quot;desconocido&quot;. Simultáneamente, Sports Illustrated señala que cinco jugadores quedaron ausentes en esta lista.

El equipo se prepara ahora para el encuentro contra Jamaica, apoyándose en los retornos estratégicos seleccionados por Márquez para asegurar el resultado en la competición.

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Respuestas rápidas

¿A quién enfrentará México en la Liga de Naciones?

La Selección Mexicana se enfrentará a Jamaica.

¿Quién es la sorpresa en la convocatoria de Rafa Márquez?

El delantero Armando León, calificado como un jugador desconocido.

¿Qué jugador de Rayados fue llamado a la selección?

Tecatito Corona fue convocado para este encuentro.

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