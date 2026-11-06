EN VIVO: Sorto se suma a Messiniti y Marathón sentencia a Platense

A pesar de que Platense buscaba romper su racha negativa, Marathón logró imponerse con una goleada que le otorga los tres puntos del encuentro en la Liga Nacional de Honduras. El triunfo fue asegurado gracias a las anotaciones de Messiniti y Sorto, según detallan DIEZ.HN y Diario La Tribuna.

El resultado profundiza la crisis de los escualos, quienes no han podido obtener victorias recientemente. El encuentro fue seguido minuto a minuto a través de 365Scores y Deportes TVC, consolidando la posición de Marathón tras sentenciar el partido frente a un Platense que sigue sin ganar.