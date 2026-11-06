EN VIVO: Sorto se suma a Messiniti y Marathón sentencia a Platense
Marathón domina a un Platense incapaz de sumar, sentenciando el encuentro con goles de Messiniti y Sorto.
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Cobertura (5)
- Marathón vs Platense EN VIVO: resultado y minuto a minuto 365Scores · hace 2 h
- Marathón golea a Platense y se queda con los tres puntos frente a unos escualos que no pueden ganar Diario Tiempo de Honduras · hace 2 h
- Messiniti da triunfo al Marathón Diario La Tribuna · hace 2 h
- Marathón vs Platense EN VIVO, hora, canal y dónde ver la Liga Nacional de Honduras Deportes TVC · hace 2 h
- EN VIVO: Sorto se suma a Messiniti y Marathón sentencia a Platense DIEZ.HN · hace 2 h
El resumen
A pesar de que Platense buscaba romper su racha negativa, Marathón logró imponerse con una goleada que le otorga los tres puntos del encuentro en la Liga Nacional de Honduras. El triunfo fue asegurado gracias a las anotaciones de Messiniti y Sorto, según detallan DIEZ.HN y Diario La Tribuna.
El resultado profundiza la crisis de los escualos, quienes no han podido obtener victorias recientemente. El encuentro fue seguido minuto a minuto a través de 365Scores y Deportes TVC, consolidando la posición de Marathón tras sentenciar el partido frente a un Platense que sigue sin ganar.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes anotaron los goles para Marathón?
Los goles fueron marcados por Messiniti y Sorto.
¿Cuál es la situación actual de Platense?
De acuerdo con Diario Tiempo de Honduras, los escualos no pueden ganar y fueron goleados en este encuentro.
¿En qué torneo se desarrolla este partido?
El partido forma parte de la Liga Nacional de Honduras.
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