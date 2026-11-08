Olimpia vs Olancho FC EN VIVO: Armando Castro anula gol de Dibble tras revisión en el FVS VAR
El encuentro entre Olimpia y Olancho FC registra un empate en un final polémico tras la anulación de un gol.
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Cobertura (5)
- Armando Castro al duelo Olimpia-Olancho FC Diario La Tribuna · hace 6 h
- Olimpia rescata empate en polémico final, Motagua es sorprendido en Choluteca Proceso Digital · hace 6 h
- Olimpia vs Olancho FC, EN VIVO, Hoy, hora, canal y cómo ver el partido Deportes TVC · hace 6 h
- Olimpia con duelo de riesgo ante Potros Diario La Tribuna · hace 6 h
- Olimpia vs Olancho FC EN VIVO: Armando Castro anula gol de Dibble tras revisión en el FVS VAR DIEZ.HN · hace 6 h
El resumen
El partido entre Olimpia y Olancho FC concluyó con un empate en un desenlace marcado por la controversia, luego de que el árbitro Armando Castro anulara un gol de Dibble tras una revisión en el FVS VAR. La cobertura de medios como DIEZ.HN y Proceso Digital detalla que el choque, catalogado previamente como un duelo de riesgo ante los Potros, generó discusiones en el cierre del encuentro, mientras que otros resultados de la jornada mostraron sorpresas en Choluteca con Motagua.
La información disponible sobre el partido no detalla las repercusiones oficiales de esta decisión arbitral en la tabla de posiciones ni especifica las reacciones de los cuerpos técnicos de ambas escuadras tras el silbatazo final.
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Respuestas rápidas
¿Quién fue el árbitro del partido entre Olimpia y Olancho FC?
Armando Castro estuvo a cargo de dirigir el encuentro.
¿Qué jugada generó polémica en el partido?
La anulación de un gol de Dibble tras una revisión en el sistema FVS VAR.
¿Cuál fue el resultado final del encuentro?
Olimpia rescató un empate en un final polémico.
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