Olimpia vs Olancho FC EN VIVO: Armando Castro anula gol de Dibble tras revisión en el FVS VAR

El partido entre Olimpia y Olancho FC concluyó con un empate en un desenlace marcado por la controversia, luego de que el árbitro Armando Castro anulara un gol de Dibble tras una revisión en el FVS VAR. La cobertura de medios como DIEZ.HN y Proceso Digital detalla que el choque, catalogado previamente como un duelo de riesgo ante los Potros, generó discusiones en el cierre del encuentro, mientras que otros resultados de la jornada mostraron sorpresas en Choluteca con Motagua.

La información disponible sobre el partido no detalla las repercusiones oficiales de esta decisión arbitral en la tabla de posiciones ni especifica las reacciones de los cuerpos técnicos de ambas escuadras tras el silbatazo final.