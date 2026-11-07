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Chivas vs. América EN VIVO. Dónde VER Clásico Nacional J14 Liga BBVA Femenil 2026 HOY

Chivas Femenil y América se enfrentan en el Clásico Nacional de la Liga BBVA Femenil 2026.

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El resumen

La cobertura registra el desarrollo del Clásico Nacional de la Liga BBVA Femenil 2026 entre Chivas y América, un encuentro que incluye alineaciones y las reacciones previas en el Estadio Akron, donde Chivas Femenil recibió con abucheos al América. Los reportes detallan que el partido corresponde a la Jornada 14 y antecede directamente a la fase final del torneo, ya que Chivas Femenil conoció a su rival para los Cuartos de Final del Apertura 2026.

Los aficionados y seguidores del futbol femenil siguen las transmisiones en vivo y las opciones para ver el encuentro, mientras los equipos disputan este compromiso previo a la Liguilla.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Dónde se juega el partido entre Chivas y América Femenil?

El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Akron.

¿A qué torneo corresponde este Clásico Nacional?

Forma parte de la Jornada 14 de la Liga BBVA Femenil 2026 y precede a los Cuartos de Final del Apertura 2026.

¿Qué sucedió en la llegada al estadio?

Chivas Femenil recibió con abucheos al América en el Estadio Akron.

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