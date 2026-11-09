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Operativo entre Policía de Haití y soldados salvadoreños destruye casa de Wilson Joseph, líder de la banda 400 Mowozo

Una operación conjunta destruye la mansión del líder pandillero Wilson Joseph en Haití.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En aumento
  • Clave informativa: Operativo entre Policía de Haití y soldados salvadoreños destruye casa de Wilson Joseph, líder de la banda 400 Mowozo
  • Punto central: Una operación conjunta destruye la mansión del líder pandillero Wilson Joseph en Haití.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 6 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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El resumen

La acción, que incluyó el uso de drones, se centró en una residencia descrita como lujosa en los reportes de medios como La Prensa Gráfica, Listín Diario, N Digital y La Jornada. La cobertura mediática detalla que el despliegue combinó fuerzas locales e internacionales para impactar la infraestructura del jefe criminal.

Las publicaciones subrayan la participación directa de las tropas salvadoreñas junto a los agentes haitianos en el ataque con drones contra la propiedad. Los informes disponibles no especifican las acciones posteriores de las fuerzas de seguridad ni el paradero actual de Wilson Joseph tras la destrucción del inmueble.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 7 min.

Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Quién es el líder de la banda afectado por la operación?

Wilson Joseph, también identificado como Lanmò San Jou, líder de la banda 400 Mawozo.

¿Qué fuerzas participaron en la destrucción de la vivienda?

La Policía de Haití y soldados salvadoreños.

¿Qué tecnología se utilizó durante el operativo?

Se utilizaron drones para destruir la residencia.

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Wilson Joseph Lanmò San Jou 400 Mawozo Haití El Salvador

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