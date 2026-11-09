Operativo entre Policía de Haití y soldados salvadoreños destruye casa de Wilson Joseph, líder de la banda 400 Mowozo

La acción, que incluyó el uso de drones, se centró en una residencia descrita como lujosa en los reportes de medios como La Prensa Gráfica, Listín Diario, N Digital y La Jornada. La cobertura mediática detalla que el despliegue combinó fuerzas locales e internacionales para impactar la infraestructura del jefe criminal.

Las publicaciones subrayan la participación directa de las tropas salvadoreñas junto a los agentes haitianos en el ataque con drones contra la propiedad. Los informes disponibles no especifican las acciones posteriores de las fuerzas de seguridad ni el paradero actual de Wilson Joseph tras la destrucción del inmueble.