Operativo entre Policía de Haití y soldados salvadoreños destruye casa de Wilson Joseph, líder de la banda 400 Mowozo
Una operación conjunta destruye la mansión del líder pandillero Wilson Joseph en Haití.
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- Punto central: Una operación conjunta destruye la mansión del líder pandillero Wilson Joseph en Haití.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 6 artículos verificados.
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El resumen
La acción, que incluyó el uso de drones, se centró en una residencia descrita como lujosa en los reportes de medios como La Prensa Gráfica, Listín Diario, N Digital y La Jornada. La cobertura mediática detalla que el despliegue combinó fuerzas locales e internacionales para impactar la infraestructura del jefe criminal.
Las publicaciones subrayan la participación directa de las tropas salvadoreñas junto a los agentes haitianos en el ataque con drones contra la propiedad. Los informes disponibles no especifican las acciones posteriores de las fuerzas de seguridad ni el paradero actual de Wilson Joseph tras la destrucción del inmueble.
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Cobertura (6)
- Una operación conjunta con drones deja destruida lujosa mansión de líder pandillero "Lanmò San Jou" en Haití lajornadanet · hace 6 h
- Destruyen vivienda vinculada a líder de los 400 Mawozo durante operativo en Haití Listin Diario · hace 6 h
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- Drones destruyen residencia de jefe de 400 Mawozo en Haití Ciudadoriental.com · hace 6 h
- Policía haitiana y tropas salvadoreñas destruyen vivienda vinculada a líder de 400 Mawozo El Nuevo Diario · hace 6 h
- Operativo entre Policía de Haití y soldados salvadoreños destruye casa de Wilson Joseph, líder de la banda 400 Mowozo La Prensa Gráfica · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quién es el líder de la banda afectado por la operación?
Wilson Joseph, también identificado como Lanmò San Jou, líder de la banda 400 Mawozo.
¿Qué fuerzas participaron en la destrucción de la vivienda?
La Policía de Haití y soldados salvadoreños.
¿Qué tecnología se utilizó durante el operativo?
Se utilizaron drones para destruir la residencia.
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