Liga de Naciones de Concacaf: se confirman las primeras clasificadas y descendidos

El panorama competitivo de la región se redefine con la confirmación de las primeras selecciones que avanzan a la fase eliminatoria y aquellas que sufren el descenso. El camino hacia el título ahora incluye a Curazao y Haití, quienes han logrado asegurar su permanencia en la lucha por la gloria continental.

Plano Informativo y VAVEL.com detallan que este marcador permitió al equipo avanzar en la competición. La atención se centra ahora en la configuración final de los cuartos de final y el impacto de los descensos confirmados según DIEZ.HN.

El calendario marcará el siguiente paso para los equipos clasificados.