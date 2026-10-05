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Liga de Naciones de Concacaf: se confirman las primeras clasificadas y descendidos

Curazao y Haití aseguran su lugar en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf tras definirse los primeros clasificados y descendidos.

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El resumen

El panorama competitivo de la región se redefine con la confirmación de las primeras selecciones que avanzan a la fase eliminatoria y aquellas que sufren el descenso. El camino hacia el título ahora incluye a Curazao y Haití, quienes han logrado asegurar su permanencia en la lucha por la gloria continental.

Plano Informativo y VAVEL.com detallan que este marcador permitió al equipo avanzar en la competición. La atención se centra ahora en la configuración final de los cuartos de final y el impacto de los descensos confirmados según DIEZ.HN.

El calendario marcará el siguiente paso para los equipos clasificados.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué selecciones han clasificado a los cuartos de final?

Curazao y Haití son los equipos confirmados que avanzan a los cuartos de final.

¿Cuál fue el resultado del partido entre Trinidad y Tobago y Curazao?

El encuentro terminó en un empate 1-1.

¿Se han confirmado los descensos en la competición?

Sí, según DIEZ.HN, ya se han confirmado los primeros descendidos de la Liga de Naciones de Concacaf.

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Liga de Naciones de Concacaf Curazao Haití Trinidad y Tobago

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