El Salvador desciende a la Liga B tras empatar ante Martinica
La Selecta desciende a la Liga B de la Concacaf y la continuidad del director técnico Bolillo Gómez queda en duda tras un empate.
- Clave informativa: El Salvador desciende a la Liga B tras empatar ante Martinica
- Punto central: La Selecta desciende a la Liga B de la Concacaf y la continuidad del director técnico Bolillo Gómez queda en duda tras un empate.
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El resumen
La selección de El Salvador ha descendido formalmente a la Liga B tras registrar un empate frente a Martinica en la Concacaf Nations League 2026. Este resultado adverso genera repercusiones inmediatas sobre el cuerpo técnico, dejando al entrenador conocido como el Bolillo Gómez en la cuerda floja y acelerando su inminente salida del combinado nacional.
El encuentro y sus consecuencias deportivas han sido documentados por diversos medios internacionales y regionales, incluyendo a Infobae, Diario La Huella, elsalvador.com, elcomercio.pe y laprensagrafica.com. Los reportes periodísticos coinciden en calificar a la escuadra salvadoreña como un equipo precario durante el partido que sella su descenso de categoría.
Las coberturas informativas actuales no detallan los plazos exactos ni los comunicados oficiales de la federación respecto a la desvinculación del estratega, por lo que la atención se centra en las decisiones administrativas que se tomen a partir de este fracaso deportivo en el torneo de la Concacaf.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (6)
- Un empate con Martinica condenó a El Salvador y acelera la salida del Bolillo Gómez Infobae · hace 2 h
- La Selecta desciende a la Liga B y el “Bolillo” Gómez queda en la cuerda floja Diario La Huella · hace 2 h
- Una Selecta precaria empata en Martinica y baja a la Liga B de Naciones Concacaf elsalvador.com · hace 2 h
- 📺 ¿En qué canal transmiten El Salvador vs. Martinica EN VIVO por la Concacaf Nations League 2026? elcomercio.pe · hace 3 h
- El Salvador desciende a la Liga B tras empatar ante Martinica laprensagrafica.com · hace 3 h
- Yamil Bukele reacciona al descenso de la selección y anuncia medidas La Prensa Gráfica · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió con la selección de El Salvador?
El Salvador empató ante Martinica, lo que provocó su descenso a la Liga B de la Concacaf Nations League.
¿Qué pasará con el director técnico Bolillo Gómez?
Los reportes señalan que su continuidad está en la cuerda floja y que el resultado acelera su salida del cargo.
¿Qué medios cubrieron el evento?
La noticia fue informada por Infobae, Diario La Huella, elsalvador.com, elcomercio.pe y laprensagrafica.com.
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