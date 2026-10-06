Tabla posiciones Concacaf Nations League: Honduras eliminada y Guatemala clasifica a cuartos
Guatemala clasifica a cuartos de final y Honduras queda eliminada en la Concacaf Nations League.
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Cobertura (4)
- Concacaf Nations League: Así quedó la tabla de posiciones del grupo B de la Liga A deportestvc.com · hace 4 h
- Tabla de posiciones Concacaf Nations League: Revés a Honduras y Guatemala clasifica ElHeraldo.hn · hace 4 h
- Guatemala y Jamaica avanzan a cuartos; El Salvador desciende a Liga B La Prensa Gráfica · hace 4 h
- Honduras eliminada y Guatemala sorprende: así va el grupo B de la Nations League DIEZ.HN · hace 5 h
El resumen
La jornada de la Concacaf Nations League dejó definidos los puestos del grupo B de la Liga A. Según DIEZ.HN, Honduras resultó eliminada mientras que Guatemala sorprendió en la clasificación.
La Prensa Gráfica añadió que Jamaica también avanza a los cuartos de final y que El Salvador desciende a la Liga B. ElHeraldo.hn y deportestvc.com detallaron cómo quedó conformada la tabla de posiciones tras estos resultados.
La cobertura actual confirma los clasificados y los descensos, sin que los reportes detallen aún los marcadores exactos de los encuentros que definieron estas posiciones en el grupo B.
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Respuestas rápidas
¿Qué selecciones avanzaron a cuartos de final?
Guatemala y Jamaica avanzaron a la siguiente fase.
¿Qué sucedió con Honduras y El Salvador?
Honduras quedó eliminada del torneo y El Salvador descendió a la Liga B.
¿A qué grupo pertenecen estos equipos?
Los equipos forman parte del grupo B de la Liga A.
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