Tabla posiciones Concacaf Nations League: Honduras eliminada y Guatemala clasifica a cuartos

La jornada de la Concacaf Nations League dejó definidos los puestos del grupo B de la Liga A. Según DIEZ.HN, Honduras resultó eliminada mientras que Guatemala sorprendió en la clasificación.

La Prensa Gráfica añadió que Jamaica también avanza a los cuartos de final y que El Salvador desciende a la Liga B. ElHeraldo.hn y deportestvc.com detallaron cómo quedó conformada la tabla de posiciones tras estos resultados.

La cobertura actual confirma los clasificados y los descensos, sin que los reportes detallen aún los marcadores exactos de los encuentros que definieron estas posiciones en el grupo B.