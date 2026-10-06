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Tabla posiciones Concacaf Nations League: Honduras eliminada y Guatemala clasifica a cuartos

Guatemala clasifica a cuartos de final y Honduras queda eliminada en la Concacaf Nations League.

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Cobertura (4)

El resumen

La jornada de la Concacaf Nations League dejó definidos los puestos del grupo B de la Liga A. Según DIEZ.HN, Honduras resultó eliminada mientras que Guatemala sorprendió en la clasificación.

La Prensa Gráfica añadió que Jamaica también avanza a los cuartos de final y que El Salvador desciende a la Liga B. ElHeraldo.hn y deportestvc.com detallaron cómo quedó conformada la tabla de posiciones tras estos resultados.

La cobertura actual confirma los clasificados y los descensos, sin que los reportes detallen aún los marcadores exactos de los encuentros que definieron estas posiciones en el grupo B.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Qué selecciones avanzaron a cuartos de final?

Guatemala y Jamaica avanzaron a la siguiente fase.

¿Qué sucedió con Honduras y El Salvador?

Honduras quedó eliminada del torneo y El Salvador descendió a la Liga B.

¿A qué grupo pertenecen estos equipos?

Los equipos forman parte del grupo B de la Liga A.

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Concacaf Nations League Guatemala Honduras Jamaica El Salvador

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