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Ahora emplaza 'Andy' a Ricardo Salinas

Andy López Beltrán acusa a Ricardo Salinas Pliego de vínculos con Epstein, García Luna y Marcial Maciel y lo llama buitre.

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  • Clave informativa: Ahora emplaza 'Andy' a Ricardo Salinas
  • Punto central: Andy López Beltrán acusa a Ricardo Salinas Pliego de vínculos con Epstein, García Luna y Marcial Maciel y lo llama buitre.
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El resumen

López Beltrán emplazó públicamente al empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien calificó de buitre y cuestionó por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein, Genaro García Luna y Marcial Maciel. La confrontación surge mientras López Beltrán niega cualquier comunicación con el empresario Amílcar Olán desde hace cuatro años y rechaza supuestos viajes de lujo, en medio de cuestionamientos a contratos de TV Azteca y una campaña que dice estar en su contra.

La disputa afecta directamente a López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, en un enfrentamiento que mezcla señalamientos personales, empresariales y políticos. La cobertura no especifica qué acciones legales o respuestas seguirán tras el emplazamiento público.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿A quién acusa López Beltrán?

Al empresario Ricardo Salinas Pliego.

¿Qué vínculos le atribuye a Salinas Pliego?

Vínculos con Jeffrey Epstein, Genaro García Luna y Marcial Maciel.

¿Qué niega López Beltrán sobre Amílcar Olán?

Cualquier comunicación con él desde hace cuatro años.

¿Qué empresa está involucrada en los contratos cuestionados?

TV Azteca.

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