Ahora emplaza 'Andy' a Ricardo Salinas
Andy López Beltrán acusa a Ricardo Salinas Pliego de vínculos con Epstein, García Luna y Marcial Maciel y lo llama buitre.
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El resumen
López Beltrán emplazó públicamente al empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien calificó de buitre y cuestionó por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein, Genaro García Luna y Marcial Maciel. La confrontación surge mientras López Beltrán niega cualquier comunicación con el empresario Amílcar Olán desde hace cuatro años y rechaza supuestos viajes de lujo, en medio de cuestionamientos a contratos de TV Azteca y una campaña que dice estar en su contra.
La disputa afecta directamente a López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, en un enfrentamiento que mezcla señalamientos personales, empresariales y políticos. La cobertura no especifica qué acciones legales o respuestas seguirán tras el emplazamiento público.
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Cobertura (5)
- López Beltrán cuestiona contratos de TV Azteca y acusa campaña en su contra SDPnoticias.com · hace 6 h
- Andrés Manuel López Beltrán niega cualquier comunicación con el empresario Amílcar Olán desde hace cuatro años EL PAÍS · hace 6 h
- ‘Andy’ López niega viajes de lujo y responde a presunto nexo con Amílcar Olán: ¿Qué dijo el hijo de AMLO? El Financiero · hace 6 h
- López Beltrán llama "buitre" a Salinas Pliego y lo cuestiona por sus vínculos con Epstein, García Luna y Marcial Maciel La Jornada · hace 6 h
- Ahora emplaza 'Andy' a Ricardo Salinas El Diario · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿A quién acusa López Beltrán?
Al empresario Ricardo Salinas Pliego.
¿Qué vínculos le atribuye a Salinas Pliego?
Vínculos con Jeffrey Epstein, Genaro García Luna y Marcial Maciel.
¿Qué niega López Beltrán sobre Amílcar Olán?
Cualquier comunicación con él desde hace cuatro años.
¿Qué empresa está involucrada en los contratos cuestionados?
TV Azteca.
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