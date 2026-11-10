Ahora emplaza 'Andy' a Ricardo Salinas

López Beltrán emplazó públicamente al empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien calificó de buitre y cuestionó por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein, Genaro García Luna y Marcial Maciel. La confrontación surge mientras López Beltrán niega cualquier comunicación con el empresario Amílcar Olán desde hace cuatro años y rechaza supuestos viajes de lujo, en medio de cuestionamientos a contratos de TV Azteca y una campaña que dice estar en su contra.

La disputa afecta directamente a López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, en un enfrentamiento que mezcla señalamientos personales, empresariales y políticos. La cobertura no especifica qué acciones legales o respuestas seguirán tras el emplazamiento público.