Anthropic buscará una valoración de US$ 1,4 billones en una salida a bolsa histórica

Anthropic avanza hacia su esperada mega-OPI en Wall Street con la previsión de recaudar 64.000 millones de dólares y buscar una valoración que ronda entre los 1,3 y los 1,4 billones de dólares, mientras Morningstar sitúa su estimación en 1,7 billones USD. El proceso ha generado atención e incertidumbre entre los inversores tras un error en los documentos preliminares enviados a los bancos y la posterior retirada de la información sobre precios, de acuerdo con los reportes difundidos por medios como Yahoo Finanzas, France 24, Bloomberg.com, Morningstar, AP News y CNN en Español.

Los mercados y los inversores siguen atentos a las correcciones en la documentación financiera de la compañía y a los próximos movimientos regulatorios y bancarios previos al debut bursátil.