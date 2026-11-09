Vivir en conjuntos sale más caro en Colombia: cuotas de administración suben hasta 20 % y aumentan los contratos verbales, según Fedelonjas

El fenómeno de encarecimiento en la propiedad horizontal fue reportado inicialmente por medios como PortalNews y Pulzo, destacando un incremento de hasta el 20 % en las cuotas de administración que golpea la economía de propietarios e inquilinos en el país. El aumento supera marcadamente otros indicadores del mercado inmobiliario.

Posteriormente, portales como Portafolio y El Tiempo, con base en cifras de Fedelonjas, añadieron que este incremento triplica el alza del arriendo y señalaron un aumento paralelo en la utilización de contratos verbales. Por su parte, AS Colombia incorporó análisis de expertos en la materia como Daniel Laverde sobre el impacto de estas tarifas.

La cobertura actual expone el peso financiero que recae sobre quienes viven en conjuntos residenciales, mientras los reportes continúan detallando las implicaciones de los contratos verbales y el comportamiento de las cuotas de administración frente al salario y los arriendos.