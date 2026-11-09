Vivir en conjuntos sale más caro en Colombia: cuotas de administración suben hasta 20 % y aumentan los contratos verbales, según Fedelonjas
Las cuotas de administración en Colombia aumentan hasta un 20 % y triplican el alza del arriendo, afectando a propietarios e inquilinos.
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El resumen
El fenómeno de encarecimiento en la propiedad horizontal fue reportado inicialmente por medios como PortalNews y Pulzo, destacando un incremento de hasta el 20 % en las cuotas de administración que golpea la economía de propietarios e inquilinos en el país. El aumento supera marcadamente otros indicadores del mercado inmobiliario.
Posteriormente, portales como Portafolio y El Tiempo, con base en cifras de Fedelonjas, añadieron que este incremento triplica el alza del arriendo y señalaron un aumento paralelo en la utilización de contratos verbales. Por su parte, AS Colombia incorporó análisis de expertos en la materia como Daniel Laverde sobre el impacto de estas tarifas.
La cobertura actual expone el peso financiero que recae sobre quienes viven en conjuntos residenciales, mientras los reportes continúan detallando las implicaciones de los contratos verbales y el comportamiento de las cuotas de administración frente al salario y los arriendos.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (6)
- Vivir en conjuntos residenciales cuesta hasta 20% más: Administración sube tres veces lo que el arriendo El Colombiano · hace 6 h
- Cuotas de administración en Colombia suben hasta 20%: el aumento que golpea a propietarios e inquilinos PortalNews "Noticias & Actualidad 7/24" · hace 6 h
- Duro golpe para quienes viven en conjuntos: cuotas de administración suben hasta 20 % Pulzo · hace 6 h
- Cuotas de administración suben hasta 20% y triplican el alza del arriendo, mientras dominan los contratos verbales Portafolio.co · hace 6 h
- Daniel Laverde, experto en propiedad horizontal: “Subir la cuota de la propiedad horizontal igual que el salar AS Colombia · hace 6 h
- Vivir en conjuntos sale más caro en Colombia: cuotas de administración suben hasta 20 % y aumentan los contratos verbales, según Fedelonjas El Tiempo · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Cuánto han subido las cuotas de administración en Colombia?
Las cuotas de administración registran incrementos de hasta un 20 %.
¿Qué organización aportó datos sobre los contratos verbales y las cuotas?
Fedelonjas es la entidad citada en la cobertura respecto al comportamiento de las cuotas y el aumento de contratos verbales.
¿Quiénes se ven afectados por esta situación?
La situación impacta directamente a los propietarios e inquilinos que viven en conjuntos residenciales en el país.
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