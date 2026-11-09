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Vivir en conjuntos sale más caro en Colombia: cuotas de administración suben hasta 20 % y aumentan los contratos verbales, según Fedelonjas

Las cuotas de administración en Colombia aumentan hasta un 20 % y triplican el alza del arriendo, afectando a propietarios e inquilinos.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · Enfriándose
  • Clave informativa: Vivir en conjuntos sale más caro en Colombia: cuotas de administración suben hasta 20 % y aumentan los contratos verbales, según Fedelonjas
  • Punto central: Las cuotas de administración en Colombia aumentan hasta un 20 % y triplican el alza del arriendo, afectando a propietarios e inquilinos.
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El resumen

El fenómeno de encarecimiento en la propiedad horizontal fue reportado inicialmente por medios como PortalNews y Pulzo, destacando un incremento de hasta el 20 % en las cuotas de administración que golpea la economía de propietarios e inquilinos en el país. El aumento supera marcadamente otros indicadores del mercado inmobiliario.

Posteriormente, portales como Portafolio y El Tiempo, con base en cifras de Fedelonjas, añadieron que este incremento triplica el alza del arriendo y señalaron un aumento paralelo en la utilización de contratos verbales. Por su parte, AS Colombia incorporó análisis de expertos en la materia como Daniel Laverde sobre el impacto de estas tarifas.

La cobertura actual expone el peso financiero que recae sobre quienes viven en conjuntos residenciales, mientras los reportes continúan detallando las implicaciones de los contratos verbales y el comportamiento de las cuotas de administración frente al salario y los arriendos.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Cuánto han subido las cuotas de administración en Colombia?

Las cuotas de administración registran incrementos de hasta un 20 %.

¿Qué organización aportó datos sobre los contratos verbales y las cuotas?

Fedelonjas es la entidad citada en la cobertura respecto al comportamiento de las cuotas y el aumento de contratos verbales.

¿Quiénes se ven afectados por esta situación?

La situación impacta directamente a los propietarios e inquilinos que viven en conjuntos residenciales en el país.

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