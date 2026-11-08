Mientras se avecinan nuevas conversaciones de paz, Putin intensifica sus esfuerzos para destrozar la economía de Ucrania

Medios como CNN en Español, Infobae, Libertad Digital y Midland Reporter-Telegram señalaron que estos ataques continuados asfixian lentamente al país. Como consecuencia directa de las acciones militares, la economía de Ucrania se contrae notablemente.

La situación se desarrolla de forma paralela al anuncio de nuevas conversaciones de paz, mientras se busca frenar la ofensiva económica que impulsa Putin.