La inflación en Estados Unidos se modera en octubre menos de lo esperado y decepciona a los inversores

Esta cifra decepcionó a los inversores y aumentó las expectativas de posibles alzas en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Aunque la inflación registró su menor aumento en tres meses debido a una caída en los precios de la gasolina, la subida general fue superior a lo previsto.

Medios como AP News, CNN en Español, EL PAÍS, Telemundo y Revista ADVFN señalan que los altos precios continúan representando un desafío persistente y una presión constante sobre los consumidores estadounidenses. La cobertura actual no detalla las futuras decisiones oficiales de la Fed ni las proyecciones exactas para los próximos meses, dejando abiertas las interrogantes sobre el rumbo de la economía nacional.