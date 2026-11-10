Cruz Azul: así fue la reunión que desencadenó en 5 victorias al hilo y liderato de la Máquina

El punto de inflexión ocurrió cuando el presidente Víctor Velázquez convocó a una sesión a puerta cerrada con cuerpo técnico y plantilla tras una sequía de resultados que tenía al equipo fuera de zona de clasificación. Según la cobertura de Mediotiempo, ESPN Deportes, Nación Fútbol, Soy Futbol y Vamos Azul, el encuentro —apodado "La encerrona de los 13" por el número de asistentes— sirvió para alinear expectativas, reforzar la disciplina táctica y recuperar la confianza colectiva.

Lo que siguió fue una transformación inmediata en el terreno de juego: la Máquina encadenó cinco triunfos al hilo, escaló posiciones y se instaló en el liderato del torneo. Los medios coinciden en que el cambio no fue solo anímico; se observaron ajustes en la presión alta, mayor solidez defensiva y una efectividad ofensiva que antes brillaba por su ausencia.

Ahora el reto es sostener el ritmo en la recta final del campeonato y en la liguilla. La directiva y el cuerpo técnico evitan triunfalismos y centran el discurso en la continuidad del método acordado en esa reunión, mientras la afición celebra un giro que pocos pronosticaban hace tres semanas.