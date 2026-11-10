Cruz Azul: así fue la reunión que desencadenó en 5 victorias al hilo y liderato de la Máquina
Una reunión interna de Cruz Azul, bautizada como "La encerrona de los 13", precedió a una racha de cinco victorias consecutivas que aupó al equipo a la cima del Apertura 2026.
- Clave informativa: Cruz Azul: así fue la reunión que desencadenó en 5 victorias al hilo y liderato de la Máquina
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Cobertura (6)
- Cruz Azul y la reunión detrás del liderato tras su sequía de resultados Nación Fútbol · hace 6 h
- Cruz Azul: la reunión de Víctor Velázquez que cambió todo y lo llevó a la cima del Apertura 2026 Soy Futbol · hace 6 h
- ¿Qué es "La encerrona de los 13" y cómo cambió el panorama de Cruz Azul en el Apertura 2026? Vamos Azul · hace 6 h
- Cruz Azul: ¿Cómo una reunión lo llevó al liderato? ESPN Deportes · hace 6 h
- Cruz Azul: así fue la reunión que desencadenó en 5 victorias al hilo y liderato de la Máquina Mediotiempo · hace 6 h
- Revelan reunión secreta que salvó la temporada de Cruz Azul a mitad del Apertura 2026 Juanfutbol · hace 6 h
El resumen
El punto de inflexión ocurrió cuando el presidente Víctor Velázquez convocó a una sesión a puerta cerrada con cuerpo técnico y plantilla tras una sequía de resultados que tenía al equipo fuera de zona de clasificación. Según la cobertura de Mediotiempo, ESPN Deportes, Nación Fútbol, Soy Futbol y Vamos Azul, el encuentro —apodado "La encerrona de los 13" por el número de asistentes— sirvió para alinear expectativas, reforzar la disciplina táctica y recuperar la confianza colectiva.
Lo que siguió fue una transformación inmediata en el terreno de juego: la Máquina encadenó cinco triunfos al hilo, escaló posiciones y se instaló en el liderato del torneo. Los medios coinciden en que el cambio no fue solo anímico; se observaron ajustes en la presión alta, mayor solidez defensiva y una efectividad ofensiva que antes brillaba por su ausencia.
Ahora el reto es sostener el ritmo en la recta final del campeonato y en la liguilla. La directiva y el cuerpo técnico evitan triunfalismos y centran el discurso en la continuidad del método acordado en esa reunión, mientras la afición celebra un giro que pocos pronosticaban hace tres semanas.
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Respuestas rápidas
¿Qué fue exactamente "La encerrona de los 13"?
Una reunión a puerta cerrada convocada por el presidente Víctor Velázquez con 13 integrantes entre cuerpo técnico y jugadores para revertir la mala racha del equipo.
¿Cuántas victorias consecutivas logró Cruz Azul tras la reunión?
Cinco victorias al hilo, según la cobertura de los cinco medios consultados.
¿En qué posición se encuentra el equipo ahora?
Líder del Apertura 2026.
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