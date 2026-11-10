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El expresidente respondió a las publicaciones del periodista Jacobo Solano, quien aseguró que la familia del expresidente habría contemplado enviarlo a Cuba para un proceso de recuperación de seis meses

Gustavo Petro rechaza rumores sobre un posible internamiento de rehabilitación en Cuba por presuntos problemas de adicción.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: El expresidente respondió a las publicaciones del periodista Jacobo Solano, quien aseguró que la familia del expresidente habría contemplado enviarlo a Cuba para un proceso de recuperación de seis meses
  • Punto central: Gustavo Petro rechaza rumores sobre un posible internamiento de rehabilitación en Cuba por presuntos problemas de adicción.
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El resumen

El debate público cobró fuerza cuando el periodista Jacobo Solano aseguró en publicaciones recientes que la familia de Gustavo Petro habría contemplado enviarlo a Cuba para un proceso de recuperación de seis meses. La información preliminar circuló rápidamente en plataformas digitales y medios como viveelmeta.com, generando diversas reacciones sobre la supuesta necesidad de un tratamiento médico.

Portales como Infobae y Pulzo registraron su respuesta directa, en la cual también mencionó a Abelardo de la Espriella, dejando la situación en el terreno de las desmentidas oficiales sin que la cobertura actual detalle nuevos pasos.

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Cobertura (4)

Respuestas rápidas

¿Qué afirmó el periodista Jacobo Solano?

Aseguró que la familia del expresidente habría contemplado enviarlo a Cuba para un proceso de recuperación de seis meses.

¿Cómo respondió Gustavo Petro a los rumores?

Rechazó el posible internamiento de rehabilitación y declaró que ni por la cabeza necesita ningún tratamiento.

¿Qué medios cubrieron la respuesta del expresidente?

Medios como Infobae, Pulzo y viveelmeta.com informaron sobre el intercambio de declaraciones.

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