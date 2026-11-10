El expresidente respondió a las publicaciones del periodista Jacobo Solano, quien aseguró que la familia del expresidente habría contemplado enviarlo a Cuba para un proceso de recuperación de seis meses

El debate público cobró fuerza cuando el periodista Jacobo Solano aseguró en publicaciones recientes que la familia de Gustavo Petro habría contemplado enviarlo a Cuba para un proceso de recuperación de seis meses. La información preliminar circuló rápidamente en plataformas digitales y medios como viveelmeta.com, generando diversas reacciones sobre la supuesta necesidad de un tratamiento médico.

Portales como Infobae y Pulzo registraron su respuesta directa, en la cual también mencionó a Abelardo de la Espriella, dejando la situación en el terreno de las desmentidas oficiales sin que la cobertura actual detalle nuevos pasos.