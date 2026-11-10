El expresidente respondió a las publicaciones del periodista Jacobo Solano, quien aseguró que la familia del expresidente habría contemplado enviarlo a Cuba para un proceso de recuperación de seis meses
Gustavo Petro rechaza rumores sobre un posible internamiento de rehabilitación en Cuba por presuntos problemas de adicción.
- Clave informativa: El expresidente respondió a las publicaciones del periodista Jacobo Solano, quien aseguró que la familia del expresidente habría contemplado enviarlo a Cuba para un proceso de recuperación de seis meses
- Punto central: Gustavo Petro rechaza rumores sobre un posible internamiento de rehabilitación en Cuba por presuntos problemas de adicción.
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El resumen
El debate público cobró fuerza cuando el periodista Jacobo Solano aseguró en publicaciones recientes que la familia de Gustavo Petro habría contemplado enviarlo a Cuba para un proceso de recuperación de seis meses. La información preliminar circuló rápidamente en plataformas digitales y medios como viveelmeta.com, generando diversas reacciones sobre la supuesta necesidad de un tratamiento médico.
Portales como Infobae y Pulzo registraron su respuesta directa, en la cual también mencionó a Abelardo de la Espriella, dejando la situación en el terreno de las desmentidas oficiales sin que la cobertura actual detalle nuevos pasos.
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Cobertura (4)
- Gustavo Petro rechazó los rumores de un posible internamiento de rehabilitación: “Ni por la cabeza necesito ningún tratamiento” Infobae · hace 1 h
- Petro rompió silencio sobre tratamiento para salir de la droga y alcohol: metió a De la Espriella Pulzo · hace 1 h
- Petro estaría considerando iniciar rehabilitación por presuntos problemas de alcohol y drogas viveelmeta.com · hace 1 h
- El expresidente respondió a las publicaciones del periodista Jacobo Solano, quien aseguró que la familia del expresidente habría contemplado enviarlo a Cuba para un proceso de recuperación de seis meses Facebook · hace 1 h
Respuestas rápidas
¿Qué afirmó el periodista Jacobo Solano?
Aseguró que la familia del expresidente habría contemplado enviarlo a Cuba para un proceso de recuperación de seis meses.
¿Cómo respondió Gustavo Petro a los rumores?
Rechazó el posible internamiento de rehabilitación y declaró que ni por la cabeza necesita ningún tratamiento.
¿Qué medios cubrieron la respuesta del expresidente?
Medios como Infobae, Pulzo y viveelmeta.com informaron sobre el intercambio de declaraciones.
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