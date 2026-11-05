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La mujer que acusa a Petro de intercambiar contratos por sexo publica un video íntimo de ambos

Deicy Jiménez publica un video íntimo con Gustavo Petro mientras denuncia amenazas y seguimiento tras acusarlo de canjear contratos por sexo.

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  • Clave informativa: La mujer que acusa a Petro de intercambiar contratos por sexo publica un video íntimo de ambos
  • Punto central: Deicy Jiménez publica un video íntimo con Gustavo Petro mientras denuncia amenazas y seguimiento tras acusarlo de canjear contratos por sexo.
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El resumen

El entorno familiar y personal de Deicy Jiménez se encuentra bajo riesgo tras el anuncio de solicitudes de protección ante presuntas amenazas y seguimientos. Esta situación escala luego de que Jiménez acusara a Gustavo Petro de intercambiar contratos por favores sexuales.

La evidencia central de estas denuncias es un video íntimo de ambos, cuya existencia fue confirmada por la nueva abogada de Jiménez, Dina Luz Malo. Según EL PAÍS, el material fue publicado por la denunciante, mientras que Pulzo indica que se han mostrado fotografías que denuncian un perfilamiento contra ella.

El caso suma complejidad tras una reunión en Bogotá entre Deicy Jiménez y Angie Rodríguez, ambas denunciantes del mandatario. La atención se centra ahora en las peticiones de protección presentadas por Malo para resguardar a su clienta frente a fotografías no autorizadas.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué evidencia presentó Deicy Jiménez?

Publicó un video íntimo con Gustavo Petro y se han mostrado fotografías relacionadas con un presunto perfilamiento en su contra.

¿Cuál es la acusación principal contra Petro?

Jiménez lo acusa de haber intercambiado la asignación de contratos por sexo.

¿Qué medidas legales ha tomado la defensa de Jiménez?

Su abogada, Dina Luz Malo, ha solicitado protección para Jiménez y su entorno familiar debido a presuntos seguimientos, amenazas y fotografías no autorizadas.

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Temas

Gustavo Petro Deicy Jiménez Colombia Dina Luz Malo

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